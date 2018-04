Több probléma is felmerült a megemelt egészségügyi fizetésekkel kapcsolatban

Teljes a káosz az egészségügyi rendszerben a beígért óriási béremelések körül – legalábbis így lehetne jellemezni a mostani állapotot. Egyelőre ugyanis senkinek sem világos, hogy a kormány a március elsején bejelentett jelentős béremelésre tett ígéretét miként váltja be.

Műtét alatt az egyik Hargita megyei kórházban. Az egészségügyi alkalmazottak fizetése körül több a kérdés, mint a válasz • Fotó: Pál Árpád

Néhány héttel azt követően, hogy a kormány az egészségügyi rendszerben március elsejétől sorra került jelentős béremelésre tett ígéretet, a lelkesedés helyét a kiábrándultság vette át.

Többen is úgy vélik, a megígért fizetésemelések korántsem lesznek olyan nagyok, hiszen a különböző pótlékok és kiegészítő juttatások esetében csökkenést irányzott elő a szaktárca.

Megjegyzendő, hogy a pótlékok kiszámolására vonatkozó tervezet még nem végleges, ez elvileg április elején kellene megjelenjen a Hivatalos Közlönyben. Így tehát

hiába növelik a járulékok bruttó értékét, a pótlékok csökkenésével, valamint a munkavállaló bérére kirótt adók miatt a nettó fizetések nem lesznek olyan látványosak, mint ahogy azt a szaktárca ígérte, azaz nem lehet 70-173 százalékos bérkiegészítésre számítani.

Továbbá, az új bértörvény nem ír elő arányos fizetésnövekedést az ágazatban minden alkalmazotti kategória számára. Például egyes köztisztviselőknek, illetve az adminisztratív személyzetnek nem jár a béremelés.

Ellentmondó ígéretek

Sorina Pintea egészségügyi miniszter a kórházmenedzserekkel, az egészségügyi igazgatóságok vezetőivel és önkormányzati illetékesekkel tartott videokonferencián a korábbiakhoz képest jóval óvatosabban fogalmazott a témában. A tárcavezető leszögezte: az egységes közalkalmazotti bérezési törvény előírja a fizetésemelést, „amely elérheti a 170 százalékot is”, ugyanakkor az alapbér 30 százalékára korlátozza a pótlékok értékét. Megjegyzendő, hogy eddig például a veszélyes körülmények között – a sürgősségen, az onkológián vagy az intenzív osztályon, illetve a HIV-fertőzött és hepatitiszes betegekkel – dolgozó alkalmazottak 75–100 százalékos többletjuttatást kaptak. A Hotnews.ro hírportál szerint Sorina Pintea úgy fogalmazott:

az új bérrács kialakításánál azt tartották szem előtt, hogy „az alkalmazottak legalább akkora juttatást kapjanak, mint 2018 februárjában”, ezzel viszont teljességgel ellentmondott önmagának, hiszen alig néhány hete még jóval magasabb, konkrétan EU-s szintű, több ezer eurós fizetéseket ígért.

Csúszhatnak a fizetések

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője, aki egyébként részt vett az előbb említett videokonferencián, lapunknak elmondta,

teljes a káosz az új bértörvény körül.

Az intézményvezető is azt emelte ki, hogy a kórházi fizetésekkel kapcsolatban két fő probléma van: az egyik, hogy a bértörvény nem ír elő arányos fizetésnöveléseket az ágazatban minden alkalmazotti kategória számára, tehát például az adminisztratív személyzetet egyáltalán nem érinti. A másik probléma pedig az, hogy a bérpótlékok értékét 30 százalékra maximalizálta a szaktárca, holott eddig jóval nagyobb kiegészítéseket kapott az egyes szakterületen dolgozó egészségügyi személyzet. Ezek mellett azonban – mondta – nem vonható kétségbe az, hogy az orvosok fizetése nagymértékben nő az elkövetkezendőkben, viszont egyelőre nem tudni, hogy mekkorában, hiszen a különböző pótlékok kiszámolására vonatkozó tervezet még nem végleges, nem jelent meg Hivatalos Közlönyben.

Aránytalanságok a bérezésben

Az egészségügyi igazgatóság vezetője arra is kitért, hogy habár már

januártól is volt egy bérnövekedés a közszférában, amikor is az orvosok bruttó juttatása 25 százalékkal emelkedett, azokban az egészségügyi szakintézményekben, ahol köztisztviselők is dolgoznak (például egészségügyi igazgatóság, egészségbiztosítási pénztár), egyes köztisztviselők bére jelentősen csökkent.

Míg az ugyanott dolgozó, kimondottan a nem köztisztviselő orvos kollégáknak (például járványtani, laboratóriumi osztály) a fizetése megnőtt. Ez a bértörvény az év elejétől hatályba lépett rendelkezései miatt következett be, illetve, hogy a kormány áthárította az alkalmazottakra a társadalombiztosítási járulékok fizetésének kötelezettségét.

Így fordulhat elő, hogy nekünk mint intézményvezetőnek, januártól felére csökkent a bérünk, míg más kollégáknak, akik egyébként a beosztottaink, megduplázódott

– fogalmazott. Tar Gyöngyi szerint már most hatalmas aránytalanságok vannak a különböző bérek között, ez pedig intézményi szinten is konfliktusokat okozhat. Zárásként Tar Gyöngyi úgy fogalmazott, hogy mindezek ellenére nagyon örül, hogy az orvosoknak végre a végzettségük és a tanulmányi idejükhöz mérten nő a fizetésük, hiszen csak így lehet megakadályozni az orvoselvándorlást.

Ezt ígérték korábban



Mint Sorina Pintea egészségügyi miniszter február végén ismertette, a 2022-re tervezett béremeléseket már idén, március elsejétől bevezetik az egészségügyben: az orvosok és asszisztensek alapfizetése a januárihoz képest 70-től 173 százalékig terjedő mértékben nő majd, így szakágtól függően akár havi 4000 eurót is kereshetnek egyes orvosok.