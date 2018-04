Több portára is betörtek Zsögödben, újabb lopásoktól tartanak a helyiek

A Zsögödi Nagy Imre utcában is történt lopás. Nincs információ a tettesekről • Fotó: Gegő Imre

Mindannyian elmenekültek a helyszínről. Kihívták a rendőrséget, azonban amire kijöttek, az elkövetők messze jártak. „Szerencsére, nem vittek el semmit, mert nem volt rá idejük, pedig a garázsban még az egyik autót is kinyitották, és belekotortak a kesztyűtartóba” – mondta. A történtek után mozgásérzékelős lámpát szereltek fel, úgy érezték, szükség van rá. ugyanis még hó volt.

„Így igaz, valóban voltak lopások nálunk Zsögödben” – vágta rá rögtön érdeklődésünkre egy zsögödi nő, aki, mint kiderült, saját maga is érintett, hiszen hozzájuk is betörtek januárban.

Láncfűrészeket loptak

Egy másik érintett lakos arról számolt be lapunknak, hogy ismeretlenek két láncfűrészét lopták el műhelyéből .

Valószínűleg tudták, hogy hová kell menni, és melyik ajtót kell feltörni, az akció előtt megfigyelhették a terepet

– vélte a zsögödi férfi. Mint mesélte, a Kicsimező utcáról mászhattak át egy kerítésen, ezután áthatoltak még két udvaron, és úgy értek el hozzájuk. Ő is jelentette az esetet a rendőrségnek, kiérkeztek a nyomozók is, akik helyszíneltek, fotókat készítettek, a lábnyomokat rögzítettek, kézlenyomatokat is vettek. „Azóta nem kaptunk semmiféle visszajelzést a nyomozás eredményéről.

Zavar, hogy nem derült ki még semmi, további lopásoktól tartunk

– osztotta meg a károsult zsögödi férfi. Korábban is voltak lopások a környéken, a lakosok közül néhányan jelezték nekünk, hogy

egyszer egy borjút is elloptak.

A problémáról Tőke Ervin EMNP-s önkormányzati képviselő is beszélt egy korábbi önkormányzati képviselő-testületi ülésen. Akkor Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármester azt válaszolta, hogy az ügy átbeszélésére meghívják a szakbizottsági ülésre a rendőrség és csendőrség képviselőit is.