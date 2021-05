Több olyan kiskorút is azonosítottak, akiknek a kolduláson kívül nem igazán volt választásuk

Főleg a nagyáruházak parkolóiban, a belvárosban, benzinkutaknál kéregetnek a kiskorúak • Fotó: Haáz Vince

Március végétől május közepéig zajlott Marosvásárhelyen a „Mondj nemet a koldulásra” elnevezésű kampány, amely során a marosvásárhelyi városháza, a helyi rendőrséggel, a gyermekjogvédelmi hatóság képviselőivel

közösen, próbált fellépni a kiskorúak kihasználásra, koldulásra kényszerítése ellen.

Egyezettek az üzletek tulajdonosaival is

A marosvásárhelyi városháza szociális igazgatóságának ideiglenes vezetője, Andreia Moraru a Székelyhon megkeresésére elmondta, hogy sok fontos tapasztalatot szereztek elsősorban a személyes találkozások, de az egyeztetések során is. A kampány részeként felmérték a forgalmasabb helyeken kolduló gyermekek és családjaik helyzetét, szociális ankétot készítettek minden esetben. De egyeztettek a nagyáruházak, kisebb boltok tulajdonosaival is, meghallgatva az ő tapasztalataikat is. Mint az igazgató elmondta,

sokan nyitottak voltak és örültek ennek a kampánynak, hiszen meggyűlt a gondjuk az üzletek előtt, a parkolókban pénzt kérő gyerekekkel, fiatalokkal.

Voltak olyanok, akik ideiglenesen megpróbáltak segíteni a kiskorúakon, de eredménytelenül.

Összehangolt munkára van szükség

„Hasznos volt számunkra a különböző, kiskorúakkal foglalkozó intézmények képviselőivel szervezett találkozó is. Mint kiderült többet ismerték már azokat a családokat, akik koldulásra küldik, kényszerítik a gyermekeiket, és lehetőségeik szerint segítettek is nekik.

Fontosnak tartottuk, hogy ezután összehangoltan próbáljunk segíteni, mindenki, amivel tud, hogy elérjük, hogy a családok megerősödjenek és a gyermekek óvodába, iskolába menjenek, ne az utcára koldulni.

Találkoztunk olyan 13 éves fiatallal, aki soha nem járt iskolába és az volt a természetes számára, hogy az utcán tölti napjai nagy részét. Azt szeretnék megakadályozni, hogy ilyen esetek sokasodjanak és

azt elérni, hogy a nagyon szegény családokba született gyerekeknek is a lehetőleg normális, vagy azt megközelítő gyermekkora legyen

– fejtette ki a projektvezető.

Mint megtudtuk kilenc olyan családot azonosítottak, akiknél a gyermekek koldultak. Voltak közöttük olyan családok, amelyek a szociális felmérés elkészítése után támogatásban részesültek, de olyan négygyerekes család is, akiktől elvették és ideiglenesen állami gondozásba helyezték a gyermekeket.

A helyszínelés során azonosítottak, a helyi rendőrséggel közösen olyan kiskorúakat is, akiknek szülei elhunytak vagy külföldön dolgoznak, számukra most keresik a törvényes megoldásokat, addig is ideiglenesen elhelyezték őket rokonoknál.

Három olyan gyerek is koldult Marosvásárhelyen, akik más településről vonatoztak ide, esetükben a lakhely szerinti polgármesteri hivatal segítségét kérték.

Sokat segít a lakosság hozzáállása

Andreia Moraru elmondta, hogy felemás fogadtatásban volt részük a lakosság részéről, ugyanis

voltak olyanok, akik elítélték őket, mert a rendőrséggel közösen léptek fel a gyermekek és a koldulás ellen, de olyanok is, akik hiábavalónak tartották a kampányt.

De azért sokan voltak azok is, akik segítették a munkájukat, összesen 45-on telefonáltak a megadott számokra, jelezve, hogy hol látnak kolduló gyermekeket. „A most azonosított családok sorsását továbbra is követni fogjuk és szeretnék egy újabb kampányt is indítani.

Meggyőződésünk, hogy megismerve a koldulásra kényszerített gyermekek sorsát hatékonyabban tudunk segíteni nekik, egyéni megoldásokat találva helyzetükre. Sokuk családjában különböző függőségek vannak, börtönben levő szülők, nagy szegénység.

Közösen, több intézménnyel próbálunk segíteni rajtuk, hogy ne az utcán koldulva teljen el a gyerekkoruk” – részletezte az igazgató.

Azok, akik a belvárosban, nagyáruházak parkolóiban, állomásokon, piacokon kolduló gyermekeket látnak, jelenthetik továbbra is a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség diszpécserszolgálatánál, a 0265-250 760-as telefonszámon, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságnál, a 0365-430 859-es telefonszámon, de tárcsázhatják a Gyermekvonalat is: a 0800 800 883-as telefonszámot.