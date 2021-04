Több odafigyelést igényelne a gyergyószentmiklósi szabadidőpark?

Múlt év szeptemberében nyílt meg a gyergyószentmiklósi szabadidőpark. A létesítmény azonnal elnyerte a helyiek tetszését, gyerekeknek, fiataloknak és idősebbeknek is kikapcsolódást nyújt. Megjelentek azonban az első problémák is.

• Fotó: Gergely Imre

a park egyre szebb, de a gazdátlanság is látszik rajta.

„Kár lenne ezért a szép parkért, ha tönkremenne” – fogalmazott egy olvasónk, aki a tavaly átadott gyergyószentmiklósi szabadidőparkban általa tapasztalt problémákkal keresett meg. A helyszínre látogatva mi is láthattuk:

Nincs gazdája a parknak, senki nem vigyáz a rendre, és emiatt már rongálások is történtek

Olvasónk napsütötte délutánonként szokott kilátogatni a parkba, van úgy, hogy unokájával vagy szomszédasszonyával, és szereti azt a csendességet, amit ott tapasztal. Olyan helyzettel is találkozott viszont, amikor agresszív viselkedésű személyek zavarták meg a nyugalmat, és nem volt, aki rendre utasítsa őket. Hozzátette: úgy tudja, hogy már rendőrségi közbelépésre is szükség volt itt.

A panasz nyomán az elmúlt napokban többször is szétnéztünk a parkban, és a látottak részben jó érzésekkel töltöttek el, másrészt azonban láttunk aggodalomra okot adó dolgokat is. A park valóban gyönyörű lesz hamarosan, amint virágba borulnak az oda telepített díszfák, és kizöldül a pázsit, de hogy ez sokáig így is maradjon, ahhoz nagyobb odafigyelésre lenne szükség.