Több mint kétszáz résztvevővel zajlott a Székelyföldi Szabadtéri Táncház

• Fotó: Munzlinger Noémi

A rendezvény, melynek ez alkalommal is a Zeteváralja határában található, küküllőmezei Natur Air Park adott otthont, péntek délután nyitotta meg kapuit. A Hangszermesék során Kásler Magdi és az Üver zenekar játékos, elméleti hátteret és gyakorlati tudnivalókat is tartalmazó formában mutatták be a népi hangszereiket, ezt énektanítás követte. Ezután a mester és tanítványa formátum bizonyított, hiszen

a Kedves-Lelkes zenekarok koncertje fergeteges hangulatban zajlott, a két zenekar a rendezvény nevéhez hűen székelyföldi muzsikával állt a teljes hétvégét ott töltő és a csak egy estére kilátogató vendégek elé.

Az est zárásaként Márton Sándor és Ottília székelyderzsi táncokat oktattak, ezt táncház követte.