Több mint félmillió lejes kárt okoztak a közpénzből kiadott újsággal – vissza kell fizetni

Kamatostól kell megtéríteni a médiavállalkozás okozta több mint 500 ezer lejes kárt • Fotó: Barabás Ákos

Noha 2015 végén a helyi tanács 800 ezer lejre emelte a médiabiznisz törzstőkéjét, a helyzet nem javult. A számvevőszék megállapította, hogy 2015 végén az előző évinél is kevesebb, mindössze 149 ezer lejes bevétele volt a cégnek, miközben működési költsége 678 ezer lejre nőtt, vagyis majdnem 529 ezer lejes hiánnyal zárta az évet. A cég

kiadását már akkor ellenezték az EMNP-s és MPP-s tanácsosok, és később is folyamatosan tiltakoztak a lap ellen, az mégis 2016 elejéig működött. Működése idején a városvezetés a törzstőke mellett több ízben duzzasztotta a cég költségvetését.

A bíróság 2018 októberében kinevezte a csődbiztost, aki 2018 decemberében kérte a cég hitelezőitől, hogy nyújtsák be követeléseiket, ennek Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala akkor eleget is tett. „Jelenleg a csődbiztos és az ő munkája alapján a bíróság dönt a továbbiakról” – mondta el kérdésünkre Ember Attila, a hivatal referense. Az ügy azonban korántsem ilyen egyszerű.

Az ellenőrző szerv egyébként a kft. 2014 és 2015 közötti vezetését sem találta rendben, hiszen (mivel közpénzből működött) az előírások értelmében legalább öt személyből álló vezetőtanácsnak kellett volna irányítania. Ennek ellenére 2014-ben és 2015-ben a cég vezetéséért öt helyett folyamatosan mindössze egy személy felelt: 2014-től 2015. november 2-áig Farkas György akkori városmenedzser (a médiavállalkozáson belül ezért nem kapott munkabért), majd feladatait Molnos Zoltán vette át (ám az átvétel törvényessége is kétséges). A számvevőszéki összegzés szerint a vállalkozás adminisztrátora köteles lett volna végrehajtani a tulajdonosi jogkörrel rendelkező helyi önkormányzat vonatkozó határozatait, ugyanakkor az előírások értelmében egyebek mellett nyilvános költségvetést, marketingstratégiát is kellett volna készítenie. Ráadásul

a város saját újságjaként közpénzből fenntartott lappal tízezer lejes reklámszerződést kötött a polgármesteri hivatal

Bunta Levente polgármestersége alatt, aminek értelmében különböző hirdetések, közlemények jelentek meg.

A számvevőszék azt is megállapította, hogy az Udvarhely Média Kft. vezetősége sosem dolgozott ki, illetve soha nem terjesztett a helyi önkormányzat döntéshozó testülete elé üzleti tervet, amely tartalmazta volna a cég teljesítményére, vezetési stratégiájára vonatkozó elképzeléseket. Az átláthatóságot illetően is több kihágást észleltek: az Udvarhely Média Kft. pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat nem tették közzé, és az önkormányzat sem igényelte ezeket, ebből adódóan nem is publikáltak éves jelentést a közpénzből működtetett médiabiznisz tevékenységéről.

A számvevőszék a 2014–2015-ös időszakban jogtalanul megemelt törzstőke, az 500 ezer lej és annak kamatai behajtására szólította fel Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalát. Utóbbi jogi útra terelte az ügyet, ám 2018-ban pert vesztett: a közigazgatási eljárásban született jogerős ítélet szerint a számvevőszéki döntést eredeti formájában végre kell hajtani.

A számvevőszéki határozat nevek nélkül kötelezi a polgármestert (mint Székelyudvarhely Megyei Jogú Város fő hitelutalványozóját) arra, hogy az összes megállapított szabálytalanság miatt keletkezett kárt teljes mértékben felmérje és a visszatérítéséről gondoskodjon.