Több mint egy éve várják a veszélyességi pótlékot – most megkaphatják

Hargita megyében több mint ötszáz, a szociális ellátórendszerben dolgozó alkalmazott jogosult a pótlékra. Több mint egy éve várják a pénzt. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A 2500 lejes veszélyességi pótlék egyaránt a jár az állami, illetve privát szociális intézmények dolgozóinak, amennyiben ők

a múlt év tavaszán elrendelt szükségállapot idején kéthetes váltásokban, azaz munkahelyi elkülönítésben dolgoztak

– mondta el lapunknak az egészségügyben dolgozók mellett a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit is képviselő Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője, Nyulas Emma.

A tavaly megjelent 43-as törvény értelmében az egészségügyben dolgozók mellett a szociális hálózatban dolgozóknak is jár a 2500 lej.

Ezek az alkalmazottak, akik a központokban vannak – tehát az időseket, időskori betegségekben szenvedőket, az intézményes körülmények között nevelt gyerekeket gondozzák – a szükségállapot idején automatikusan munkahelyi karanténba kerültek: két hétig bent voltak és dolgoztak, majd két hétig nem.

Ám hiába, hogy a 43-as rendelet szerint nekik is jár a veszélyességi pótlék, nem készültek el ennek az alkalmazási normái. Most viszont végre elkészült, utána is jártunk, a munkaügyi minisztérium adja ki ezeket a pénzeket is az EU-s alapokból.

Ezt a 2500 lejt egy alkalommal kapják azok, akik az említett időszakban dolgoztak és munkahelyi karanténban voltak kéthetente, függetlenül attól, hogy volt beteg az intézményben vagy sem

– sorolta a tudnivalókat a Sanitas szakszervezet megyei vezetője.

Az állami és magánszférában egyaránt jár

Nyulas Emma ugyanakkor elmondta, a veszélyességi pótlék az említett feltételeknek megfelelő összes alkalmazottnak jár a szociális ellátórendszerben, függetlenül attól, hogy ők az állami vagy a magánszférában állnak alkalmazásban, azaz például a Caritas alkalmazottainak is jár.

Ez Hargita megyében több mint ötszáz, pótlékra jogosult alkalmazottat jelent.

A Sanitas egyébként csak az állami szférában dolgozók érdekeit képviseli, tartják is a kapcsolatot a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatósággal, ők már leadták a szükséges dokumentumokat a megyei szociális kifizetési ügynökséghez (AJPIS) – mondta el az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, remélve, hogy

hamarosan megkapják a juttatást a jogosultak.

Kritikák

„Nagyon érdekes, hogy meghatározzák az összegeket, elfogadják a törvényt, ellenben ezt nem követi az a rendelet – tehát az alkalmazási normák –, amely megszabja, hogy ki és milyen pénzből kell kiutalja.

Ezek az EU-s pénzek már megvoltak tavaly, megkapták a pótlékot az egészségügyben dolgozók, utána arról döntöttek, hogy megkaphatják más költségvetési alkalmazottak is, majd kiderült, hogy még mindig van pénz, így kidolgozták a normákat

– foglalta össze a kritikákat a szociális ellátórendszerben dolgozó jogosultaknak járó pótlékok jóváhagyásának az elhúzódásával kapcsolatban Nyulas Emma.

Az előzmények is kuszák

Egyébként a szociális rendszerben dolgozók veszélyességi pótlékairól szóló döntések előzményei is legalább ilyen kuszák.

Tavaly májusban 1150 lejes értékben határozta meg azt a kormány, a munkaügy ki is kérte a szociális igazgatóságoktól az érintett alkalmazottak listáját, és már majdnem elkezdték folyósítani az összegeket, amikor váratlanul visszavonták a rendelkezést, a parlament pedig 2500 lejes illetményről döntött.

A 2500 lejes veszélyességi pótlékot egy tavaly júniusban megjelent sürgősségi kormányrendeletben hivatalosították, ám az illetmény jogosultjai továbbra is hiába várták a pénzt. Tavaly augusztusban sokan közülük már munkaadóiknál érdeklődnek, hogy a több hónapja elfogadott sürgősségi kormányrendelet előírásai értelmében miért nem kapták még meg a juttatást.

Végül csak egy év múlva, e hónap elején jelentek meg a Hivatalos Közlönyben a törvény alkalmazási normái, amelynek köszönhetően a Sanitas szakszervezet szerint elhárult minden akadály a szociális ellátórendszerben dolgozók veszélyességi pótlékainak a folyósítása elől.