Több mint egy év után újból szervezhet vidéki véradási akciókat a megyei vérközpont

Szükség volt a szabályok lazítására

Már nem csak az állandó véradási helyszíneken lehet vért adni Hargita megyében, a vérközpont csíkszeredai székhelyén kívül Székelyudvarhelyen a városi kórház járóbeteg-rendelő épületében is fogadják a véradókat minden kedden 8 órától egészen addig, amíg szükséges – tudtuk meg a Hargita Megyei Vérközpont vezetőjétől. Kopacz Ildikó elmondta, Gyergyószentmiklóson még nem tudták újraindítani a véradást, ugyanis abban a helyiségben, amely alkalmas erre, most oltóközpont működik, de ígéretet kaptak arra, hogy egy másik helyiséget felújítanak erre a célra a településen.

Csökken a vérhiány

A terepen történő vérbegyűjtő utakat, tehát az ideiglenes, vidéki helyszíneken történő véradási akciókat most kezdte el szervezni az intézmény. Mivel orvoshiány van a vérközpontnál, ezeket is gondosan meg kell tervezni előre, illetve a korábbi véradási helyszíneket is ellenőrizni kell, ugyanis több helyen oltóközpont működik azokban a helyiségekben, rendelőkben, ahol korábban megszervezték a véradási akciókat – tájékoztatott az intézményt vezető orvos. Kopacz Ildikó ugyanakkor azt is elmondta, hogy

Maroshévízen és Szentegyházán már lebonyolítottak egy-egy véradási akciót, és június 30-án Gyergyóremetén, július 8-án pedig Gyergyóditróban fogadják a véradókat.

„Meghirdetjük a vérközpont Facebook-oldalán is, hogy hová fogunk menni” – hívta fel a rendszeres véradók, illetve vért adni szándékozók figyelmét, ugyanakkor megjegyezte, önkéntesek, az adott település kórházi, egészségházi személyzete, illetve a papok is segítenek az ilyen akciók népszerűsítésében.

A korábbi, példátlanul nagy vérhiány az utóbbi időben csökkent, mondta el érdeklődésünkre Kopacz Ildikó, de hozzáfűzte:

folyamatosan szükség van véradókra, ugyanis kiszámíthatatlan, hogy mikor történik egy baleset vagy más olyan tragikus esemény, sürgősségi műtéti beavatkozás, amely miatt azonnal szükség van vérre.

Leginkább Rh-negatív faktorú vérre van szüksége a vérközpontnak, abból ugyanis mindig kevesebb van.