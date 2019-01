Több mint 2,5 millió lejre bírságolt a rendőrség szombaton

Együtt élni a fehér foltokkal

A vitiligo nevű bőrbetegségben szenvedőknek bizonyítaná be a marosvásárhelyi Vajnár József, hogy a fehér foltokkal is lehet teljes életet élni. Ennek okán szervez rendhagyó találkozót a pszichológus végzettségű férfi, aki maga is együtt él az autoimmun betegséggel.