Több Hargita megyei oltóközpont tevékenységét is felfüggesztik

Kevesebb helyszínen kérhetjük a közeljövőben a vakcinát. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Országszerte 171 oltási központ fogja felfüggeszteni a tevékenységét a közeljövőben – jelentette be Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampány koordinátora. Mint fogalmazott, 322 olyan oltóközpontot azonosítottak, amelyek tevékenysége jelentősen csökkent az utóbbi hetekben. Ezek közül 171 központ tevékenységét felfüggesztik, a többi oltóközpont egy részét pedig tesztelési központtá alakítják át, vagy kettős funkció ellátására rendezkednek be: tesztelési és oltási központként egyaránt fognak működni. A bezárandó központok között Hargita megyeiek is szerepelnek.

Még az országos felszólítás előtt bezárták a korondi, illetve a székelyudvarhelyi mozi épületében működő, és Csíkszeredában a Közüzemek (Goscom) Rt. korábbi, Akác utcai székházában létrehozott oltóközpontokat, most pedig további létesítmények tevékenységét függesztik fel – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Elmondása szerint

a közeljövőben a katonaságnál működő oltóközpontban is megszűnik a tevékenység, ahogy a gyergyóremetei és a balánbányai központokban is.

Azok, akik ezekben az oltóközpontokban vették fel a vakcinát, de még nem kapták meg az ezért járó ételjegyeket, minél hamarabb jelentkezzenek személyesen vagy telefonon, és egyeztessenek a központokkal arról, hogy miként juthatnak hozzá minél hamarabb a 100 lejes utalványokhoz. A bezárandó központokban továbbá az időpontfoglalás már nem lehetséges.

„A bezárásoknak nyilván az alacsony érdeklődés az oka, ezekben a központokban naponta kevesebb mint tíz oltást adtunk be. A személyzeti és fenntartási költségek viszont egyre magasabbak, így nincs értelme ezeket működtetni.

Mostanra a legtöbben, akik akarták, már beoltatták magukat, és az is egyértelmű, hogy nem lesz kötelező az oltás Romániában, így már nem indokolt olyan sok központ működtetése, mint az elején, amikor az volt a cél, hogy minél közelebb vigyük a lakossághoz a vakcinát.

Így azok járnak rosszul, akik majd a negyedik oltás miatt el kell messzebb utazzanak, de ez egyelőre nem aktuális az országban” – magyarázta Tar Gyöngyi. Hozzátette: az átoltottsági arány továbbra is 30 százalék körül van a megyében.