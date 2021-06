Több ezer résztvevővel tartották a Múzeumok éjszakáját Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

A rendezvény tavaly a világjárvány miatt kimaradt, két évvel ezelőtt pedig három naposra szervezték, akkor tízezer embert mozgatott meg a múzeumi maraton. Idén, mivel csak egy napos volt a Múzeumok éjszakája és este 10-kor véget is ért, a szervezők nem számítottak ilyen nagy látogatottságra. Ahogy az igazgató elmondta, ötezer ingyenes karkötőt adtak ki, ebből négyezer elfogyott, viszont nem mindenki igényelte, illetve az állatkertbe nem is vittek ezekből a szervezők.

a régi városháza tornyába is sokan felmentek, még a hosszas várakozás ellenére is.

Hogy melyek voltak a legnépszerűbb rendezvények, Ötvös Koppány szerint nehéz megmondani. A Természettudományi Múzeumban, bár még nem nyílt meg, de az ideiglenes kiállítás iránt nagyon sokan érdeklődtek, ahogy a zsidó múzeumban is egész nap telt ház volt, akárcsak a Teleki-Bolyai Könyvtárban vagy a Kultúrpalotában, illetve az előtte kialakított téren, ahogy

Változó időpontok



Míg a Maros Megyei Múzeum, az Országos Romániai Múzeumok Hálózatának tagjaként az 1977-ben elfogadott május 18-án vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén szervezi a Múzeumok éjszakáját (kivéve az ideit), a többi székelyföldi múzeum a magyarországi gyakorlatot követve a Szentivánéjhez köti ezt az eseményt. Ahogy Ötvös Koppány mondta, nincs kőbevésett szabály erre, bármikor, akár évente többször is lehet Múzeumok éjszakáját szervezni, a cél ugyanis az, hogy minél többen menjenek múzeumba, azok is, akik egyébként nem szoktak. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér és az Erdélyi Művészeti Központ június 19-én, szombaton 18 és 23 óra között együtt ünnepli a Múzeumok Éjszakáját, ahogy Székelyudvarhelyen a Haáz Rezső Múzeum is. A részletes programokról az intézmények honlapján lehet érdeklődni.