Több ezer facsemetét ültettek a Madarasi Hargitán

Arra is kitért, hogy a felsorolt munkáikkal párhuzamosan a legelők kitakarításán is dolgoznak, sőt sikerült juhnyájat toborozni, amely még ezen a héten elfoglalhatja a megtisztított területet. Mindemellett a székhelyük bővítésén is dolgoznak az egyesület tagjai, akik újabb területek kimérését és felparcellázását, illetve egy újabb széldöntéses erdős rész kitakarítását is tervezik a közeljövőben.