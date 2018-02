Több év kihagyás után újra falugyűlést tartottak Csíkszentgyörgyön – meg is telt a kultúrotthon

Közérdekű információkról, illetve a következőkben kivitelezésre kerülő helyi beruházásokról is beszámolt a vasárnapi falugyűlésen résztvevő csíkszentgyörgyieknek György József polgármester. Az elmúlt években nem tartottak hasonló fórumot a községben, így sokan voltak kíváncsiak arra, teltház előtt hangzottak el a legfontosabb információk.

Sokakat érdekelt az önkormányzat munkájáról szóló falugyűlés. Volt miről beszélgetni • Fotó: Gecse Noémi

Minden helyet elfoglaltak a csíkszentgyörgyi önkormányzat által szervezett falugyűlés iránt érdeklődők a helyi kultúrotthonban vasárnap délután –

a több mint száz jelenlevő között több fiatal is helyet foglalt a sorokban. György József polgármester a részletes beszámoló során 18 pontban foglalta össze a közérdekű témákat.

Kezdődhetnek a kataszteri munkálatok

A helyieket leginkább foglalkoztató témaként a földügyek ismertetésével kezdte beszámolóját a polgármester. Az elmúlt időszak legnagyobb feladatának nevezte a birtokviszonyok tisztázását, amellyel a törvények változása miatt sem tudtak megfelelő ütemben haladni. Azt is tisztázta, hogy mintegy 25 ezer hektár adminisztratív területtel rendelkezik a község, ez 5 alcsíki település méretének felel meg.

Mindeddig saját erőből akarták megoldani a kataszteri munkálatok elvégzését, ezért közel két évig arra vártak, hogy megjelenjen az azt lehetővé tevő módszertan. A munkálatokra a múlt év végéig mintegy kétmillió lejt gyűjtöttek össze, amikor is megtudták a jó hírt, hogy a község bekerült egy uniós programba, amelyből ingyenesen elkészülhet Csíkszentgyörgy teljes kataszteri nyilvántartása – annak végén pedig minden lakos telekkönyvet kap területeiről.

Ez egy hosszú folyamat lesz, de annál nagyobb eredmény – mutatott rá György József.

Adókról, termelési könyvekről

Ezt követően az elöljáró közölte az adók és illetékekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, például, hogy

esetenként 2-5 százalékos emelést szavazott meg a helyi tanács a korábbi szintekhez képest – ez pár lejt jelent egyénenként.

Majd emlékeztette a jelenlevőket, hogy március végéig 10 százalékos kedvezmény jár azoknak, akik adójuk teljes értékét befizetik – ezzel rendszerint a lakosság 60 százalék él is. Itt kitért a szemetelésre és a sáncok rendben tartására is. Mint megtudtuk,

évente ezer igazolást adnak ki a területalapú támogatások igényléséhez, ami 3-4 kisebb község által kibocsájtottnak felel meg.

Pár mondat erejéig kitért a most már öt évre érvényes termelési könyvek kibocsájtására is, ami személyenként fél órába is telhet, ezért kérte a gazdák türelmét az ügyintézéskor. Egyébként idén már több mint százan kikérték termelési könyvüket, tavaly pedig közel 300-at bocsájtottak ki azokból.