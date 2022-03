Tizennyolcan jelentkeztek a helyi rendőri állásokra Csíkszeredában

Több városban már megszokott látvány. Csíkszeredában augusztusban jelenhetnek meg a helyi rendőrök az utcákon • Fotó: Erdély Bálint Előd

Első alkalommal hirdetett meg állásokat a Csíkszeredai Helyi Rendőrség, amely kezdetben a közrendészeti, valamint a közlekedésrendészeti részlegre várt jelentkezőket, összesen 12 állás betöltésére. A jelentkezési határidő március 9-én lejárt, és mint Dombi Gyulától, a helyi rendőrség igazgatójától megtudtuk,

18 személy nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, ők 9 állásra pályáznak.

Dombi szerint biztató, hogy sokan érzik fontosnak a rendvédelmi testület működését Csíkszeredában, és, hogy ennek részeként szeretnének tevékenykedni.

Természetesen ez egy felmérés is volt, mivel ez volt az első álláshirdetés, a be nem töltött állásokat majd ismét meghirdetjük. Szerintem vannak, akik most még kivárnak, hogy miképp alakul ez

– értékelt az alakulóban levő intézmény vezetője. Miután az iratcsomókat kiértékelik, következnek az elméleti és gyakorlati próbák.

A leendő helyi rendőröknek előbb a logikai és érvelési képességeit mérik fel, majd az erőnléti alkalmasságukat – ez utóbbi a férfiak esetében fekvőtámaszokat, 50 méteres sprintet és 1000 méteres síkfutást, a nők esetében felüléseket, 50 méteres sprintet és 800 méteres síkfutást jelent.

Ezeket követi az írásbeli vizsga és az interjú, majd a sikeresen vizsgázók három hónapos alapkiképzésen vesznek részt. Az igazgató kérdésünkre azt mondta, a sikerrel vizsgázó helyi rendőrök várhatóan augusztusban jelennek majd meg a város utcáin.

A szabálytalan parkolás ellen

A közrendészeti egység munkatársai főként a város forgalmas közterületein és a szociálisan hátrányos térségek közelében teljesítenek szolgálatot,

a közlekedésrendészetiek pedig a szabálytalan parkolások, közúti szabálysértések és bűntények megelőzésében, illetve az elkövetők feltartóztatásában játszanak szerepet.

Dombi Gyula tapasztalatai alapján a legfontosabbnak a szabálytalan parkolás jelenségének visszaszorítását nevezte, mert ez értékelése szerint sok esetben veszélyes helyzetekhez is vezet, főként a tanintézetek környékén. Ugyanakkor

a járőrözés is elkezdődik, mert a rendőrök jelenléte az utcákon a közbiztonság növeléséhez vezet

– érvelt. A helyi rendőrség adminisztratív részlegéhez jogászt, illetve könyvelőt alkalmaznak, egy későbbi fázisban pedig a környezetvédelmi, kereskedelmi és építkezés-ellenőrzési részlegre lesz versenyvizsga.