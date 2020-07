Tizenkét zsák szemetet gyűjtöttek össze Csíkszeredában

Múltkor negyven, most tizenkét zsák. Könnyebb dolga volt a csapatnak, de ezúttal is volt szemét • Fotó: Pinti Attila

Amint Dudás Éva Ilona magyarországi önkéntestől megtudtuk, a helyszínváltozás ellenére jól jött minden segítő kéz. „A Nagyrét utcával szembeni területet igyekeztük szebbé tenni. Leginkább háztartási hulladékkal volt tele az utca, de szemetes volt a közeli patak partja is. Voltak, akik a patakmederbe is bementek” – értékelte a hozzáállást, hozzátéve, sok helyen derékig ért a fű, így nehezebb volt összegyűjteni a hulladékot, ezért is lett „csak” tizenkét zsákkal. Örvendetesnek találta, hogy

a múltkori alkalom után több helyi is segítette a munkát, továbbá egy amerikai önkéntes is csatlakozott, így a tízfős társaság másfél-két óra alatt végezte el a környezetszépítő akciót.

„A Pacsirta sétánynál tapasztalt állapotokkal szemben ez most nem volt annyira szemetes, aminek mi nagyon örülünk. Köszönjük mindenki közreműködését!” – emelte ki Éva.