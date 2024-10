Tizenkét év után talán nekifognak dolgozni

Európai uniós pénzből fogják megépíteni, illetve befejezni a Nagyernye–Jedd–Koronka terelőutat – jelentette be hétfőn a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR). Az elkerülőút megépítése a marosvásárhelyiek számára is fontos.

Ugyanakkor a Székelyhonnak kiemelte, hogy idén májustól várja a város, hogy a CNAIR rábólintson a marosvásárhelyi körgyűrű 6-os szakaszának a tervére és elkezdődjön a közbeszerzés kiírása.

„Májusban nyújtottuk be a szükséges dokumentációt és azóta várjuk, hogy a szakhatóság bólintson rá. Legutóbb azt kérték, hogy aktualizáljuk a pénzügyi mutatókat, mert nem elég frissek. Hogyan is lehetnének, ha május óta leadtuk. Az említett hatos szakaszra vonatkozó engedélyek és a közbeszerzés megkezdése azért is fontos, mert pont ez a szakasz kapcsolódna a Koronka–Jedd–Nagyernye terelőúthoz, lehetővé téve, hogy még több áthaladó forgalmat kivezessenek Marosvásárhelyről. A Maros megyei parlamenti képviselőktől és szenátoroktól is kértem, kérdezzenek rá a CNAIR-nél, miért kell ilyen sokat várni, mikor hajlandók végre döntést hozni” – mondta Soós Zoltán.

Minél több támogatás kellene

A polgármester kiemelte, fontos a CNAIR döntése azért is, mert