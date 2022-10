Tíz kilométernyi ivóvízhálózat épült ki Székelyvarságon, de még nem tudják használni

ellenőrzött vizet biztosíthatnak a lakóknak, ugyanakkor a munkálatok során utcai tűzcsapokat is felszereltek, amelyek tűzvész esetén jelentenek nagy segítséget.

Tamás Ernő varsági polgármester lapunknak elmondta, noha a Forrásköze nevű részen korábban is volt ivóvízhálózat – amit közmunka részeként építettek ki több mint harminc éve –, ám az utóbbi években gyarapodott a község, így az igények is megnőttek. Emellett sikerült olyan részeket is lefedni – például a Nagy-Küküllő völgyében – ahol nem volt vezetékes víz.