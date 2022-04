Tíz éve nyitott ki utoljára a Jégpálya negyedi strand

A városközponti létesítmény sorsát néhány év után a városszéli Szeredai-fürdő is követte, az is tönkrement, bezárt,

a készülő tanulmány ezt tartja szem előtt. Ugyanakkor megfelelő kiszolgáló felületek, mosdók, öltözők, zöldövezetek kialakítására is szükség van. Bors Béla úgy látja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány, majd a műszaki tervek elkészítése után a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást is kiírhatják, és ennek lezárását követően jövőben az átalakítás is elkezdődhet. Azt még nem lehet tudni, hogy a beruházás költségeinek fedezésére lesz-e lehetőség támogatásért is pályázni, de keresik a lehetőségeket – ismertette az alpolgármester.