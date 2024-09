Kovászna megyei jelöltként indul a parlamenti választásokon Mihai Tîrnoveanu

Nemcsak a Kovászna, hanem a Hargita megyeiek képviseletét is felvállalná, mert őket senki nem képviseli – mondta. Éppen ezért nem Brassó megyében jelölteti magát, mert a románság reprezentálása ott meg van oldva.

Bár két párt is felajánlotta támogatását (egyiket sem nevesítette), ő úgy véli, ha valakinek van egy jó kezdeményezése, a pártok vezetése sokszor blokkolja azt, mert kénytelenek kompromisszumokat, egyezségeket kötni a többi politikai alakulattal. „Semlegességem biztosítja, hogy bárkivel egyezkedhetem” – hangoztatta.

egyesületének jelenlegi ösztöndíjprogramját is szeretne kiterjeszteni a régióban tanuló román tagozatos diákok körében: 1000 lejt juttatna évente 1000 diáknak.

Nemcsak az egyénekre, a pártokra is ilyenformán hatna, mivel azok általában az RMDSZ támogatására áhítoznak, viszont ha továbbra is mellőzik a Kárpát-kanyaron belül élő románok jogait, az itteni román oktatás drámai helyzetét, a nyilvánosság ellenük fordul és szavazatokat veszítenek – fejtegette.

Állítása szerint indulásának bejelentése előtt szociológusokkal és pártokkal is konzultált, sőt Andrei püspök áldását is magáénak tudhatja.

A jelen levő újságírók kérdéseire válaszolva A Nemzet Útjának vezetője kifejtette, nem hiszi, hogy a rá, mint független jelöltre adott szavazatok elvesznének, és a többi román párt esélyeit is csökkentenék, esetleg lenulláznák a megye román képviseltének esélyét.

– vázolta terveit. Az ország más részein is tapasztalható tanerőhiányt azzal orvosolná, hogy fizetéspótlékot, esetleg lakbértámogatást ajánlana fel a Kárpátokon kívülről idetelepedő román oktatóknak. Felháborodva említette egy 2015-ös ozsdolai tapasztalatát, mikor is egy román osztályban magyarul beszélt a tanító a gyerekekkel.

Az iskolákba bevezetné a Románok történelme tantárgyat – számára elfogadhatatlan, hogy most „csak történelmet” tanulnak,

Úgy gondolja, a megye román termelőinek (pl. a zabolai csobánok) kiváló termékeit népszerűsíteni kell a Kárpátokon kívül is, ugyanúgy, mint a helybéli román panziókat, hogy megtalálják őket az átutazók. Tîrnoveanu azt is célul tűzte ki, hogy finanszírozást szerez a megyében a két világháború között épült műemlék román templomok felújítására, de a nem műemlékként kategorizáltakra is. Elrettentő példaként említette a székelyszáldobosi és magyarhemányi román templomokat, amelyek régóta üresen állnak, beszegezett ablakokkal.