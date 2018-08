Tippeltek, és nyertek

Bálint Tamás és Fancsali Győző a csíkszeredai díjátadón • Fotó: Gábos Albin

Versenyünk második helyezettje a székelyudvarhelyi Bálint Tamás, aki elsősorban a privát Hargita Business Center csoportban hajtott a győzelemre, a végén viszont már az összetett állásra irányult a figyelme, annál is inkább, mert a privát csoportban már az elődöntőknél behozhatatlan előnyre tett szert. Végül itt is nyert, ott is nyert, nálunk egy bulgáriai nyaralást.

Egyébként a belgáknak szurkolt a vébé alatt, a döntőben pedig a horvátoknak a 31 éves, székelyudvarhelyi autómérnök, aki nagy valószínűséggel két év múlva, a labdarúgó Eb idején is velünk tippel. Addig is irány Görögország, jó nyaralást!

Bevallása szerint egy picit taktikázott, figyelembe véve azt az általános nézetet, hogy a csoportmeccsek első mérkőzésein a nagy csapatok gyengélkednek – ez be is jött neki –, aztán a második, harmadik körben már a korábbi eredmények függvényében tippelt,

Harmadik helyezettünk, Schram-Deák Péter vérbeli taktikus, aki nem bízott semmit a véletlenre. A torna elején elhatározta, hogy

„egynullázik”, azaz csak 1–0-át tippel,

az általa esélyesebbnek tartott nemzeti együttesnek. Taktikája olyannyira bejött, hogy ha két mérkőzés megtippelését nem hagyja ki, számításai szerint ő lett volna az első. Természetesen a harmadik díj is szép, transzfogarasi utazás a jutalma.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tizedik osztályos tanulója azért kapcsolódott be a Székelyhon tippversenyébe, hogy saját maga számára izgalmasabbá tegye az egy hónapos fociélményt. Privát csoportba nem regisztrált, csak az összetett állást figyelte, és bizony volt is oka rá, az utolsó percig. Egyébként korábban is tippelt nálunk, kevesebb sikerrel, és a jövőben is visszavárjuk – találkozzunk 2020-ban, a labdarúgó Európa-bajnokság apropóján!