Tiltakoznak a „látszatbérek” ellen

Amit a beígért béremelésekkel adna, azt a bérpótlékok értékének maximalizálásával nagyrészt vissza is venné a kormány az egészségügyben, állítja az ágazatban dolgozók érdekvédelmi szervezetének Hargita megyei vezetője. A Sanitas-tagok közül 20–25-en március 27-én utaznak Bukarestbe a minisztériumok előtt tartandó sztrájkőrségre, de nagy számban az április közepére tervezett fővárosi tiltakozó felvonulásra készülnek.

Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó összes alkalmazott számára béremelést követel a Sanitas • Fotó: Mihály Csaba

Követeléseiket illetően nem jutottak egyezségre az egészségügyben dolgozók szakszervezetének képviselői a Sorina Pintea egészségügyi miniszterrel folytatott keddi megbeszélésen. Az egyeztetések ugyan folytatódnak, de a Sanitas szakszervezet nem mondott le az előzetesen bejelentett tiltakozásokról. Az érdekvédelmi tömörülés megyei képviseletei március 20-án, 22-én, 27-én és 29-én az egészségügyi, a pénzügyi és a munkaügyi minisztérium bukaresti székháza előtt tartanak sztrájkőrséget.

A Sanitas Hargita megyei tagjai 27-én csatlakoznak a megmozduláshoz, egy kisbusszal 20–25-en utaznak Bukarestbe, a megye összes kórházából lesznek részvevők

– tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei vezetője. A szakminisztériumok előtt csak 150–200 ember fér el, ezért minden megye kis létszámú küldöttséggel vesz részt a sztrájkőrségen. Nagy számban a Hargita megyei szakszervezet is csak az áprilisra tervezett bukaresti tiltakozó felvonulásra készül, amelyre húszezer részvevőt várnak – közölte az érdekvédelmi tömörülés képviselője.

Nyulas Emma szerint

teljes a zűrzavar az egészségügyben, ugyanis a szakminiszter által nemrég bejlentett béremelésekről, valamint a bérpótlékok esetében tervezett intézkedésekről hivatalosan még semmilyen dokumentum nem jelent meg.

Emiatt még a szakszervezetnél sem tudják, hogy a Hargita megyei egészségügyi rendszerben dolgozók közül hány alkalmazottat érinti hátrányosan és milyen mértékben a bérekre és pótlékokra vonatkozó intézkedés. Feltételezésük szerint azonban mindenkit, ugyanis az orvosok és asszisztensek esetében bejelentett béremelés nagyrészt csak papíron valósul meg majd, mivel a bérpótlékok maximalizálása miatt elveszítik a többletjövedelmet az arra jogosultak, az ágazatban dolgozók többi része pedig nem is kap fizetésemelést.

Megadnak papíron egy nagy fizetést, ellenben a pótlékok értékét visszaveszik. Tehát megint nem csináltak semmit

– fogalmazott a szakszervezeti vezető. Emlékeztetett arra, hogy az év elején elrendelt 25 százalékos béremeléssel is csak elenyésző mértékben nőtt az ágazatban dolgozók bére, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok alkalmazottakra való átruházása elvitte a jövedelemtöbbletet.

A szakszervezet azt követeli, hogy a szaktárca ne szabjon felső határt a bérpótlékok esetében és a munkakörnek megfelelően határozzák meg annak értékét. Ugyanakkor az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó összes alkalmazott számára kérik a béremelést, valamint azt, hogy a szaktárca dolgozzon ki egy egységes országos ágazati munkaszerződést – foglalta össze követeléseiket Nyulas Emma. Céljaik elérése érdekében hajlandók akár az általános sztrájk kirobbantására is – mondta még, hozzáfűzve, hogy a Hargita megyei tagok korábban is támogatták a szakszervezet akcióit, reméli, ezúttal is így lesz.