Tesztelés a patikákban: nehéz megfelelni az előírásoknak

A gyógyszertárak többségében most is található otthon elvégezhető gyorsteszt • Fotó: Haáz Vince

A Maros Megyei Gyógyszerészek Kollégiuma által készített felmérés szerint a megyei gyógyszertárak csupán 15 százaléka jelezte, hogy vállalni tudná az antigén alapú koronavírus-tesztek elvégzését.

A kollégium elnöke, Nicoleta Logigan arról számolt be, hogy a legnagyobb gondot az jelenti, hogy

a gyógyszertárakban nincs akkora hely, hogy külön is ki lehessen alakítani tesztelésre alkalmas felületet.

Az előírások szerint ugyanis külön helyet kell erre biztosítani, továbbá ki kell jelölni, hogy a tesztelésre érkezők hol térnek be a patikába és hol hagyják el azt. Megoldást jelentene, ha a gyógyszertárak mellett egy különálló sátorban oldanák meg a tesztelést, de ezt sem egyszerű megvalósítani, hiszen erre is engedélyek kellenek. A tesztek elvégzése azért is ütközik nehézségekbe, mert a gyógyszertár külön alkalmazottat kell biztosítson erre a tevékenységre. A tesztet elvégző alkalmazott be kell öltözzön, nem tud egyszerre vevőt kiszolgálni és tesztet is végezni.

HIRDETÉS

Egy szászrégeni gyógyszertár képviselője érdeklődésünkre azt mondta, egyelőre kivárnak, hogy lássák, ahol alkalmazzák a tesztelést, ott milyen sikerrel teszik ezt. Helyük lenne, ahol egy külön kis sarokban kialakíthatnák a tesztelési pontot, de csak erre nem tudnak személyzetet alkalmazni, és a meglevő gyógyszerészek és asszisztensnek közül sem tudnak valakit csak erre a célra kijelölni. Véleménye szerint

az lehetne a járható út, ha lenne egy órarend: például naponta két órát délelőtt és két órát délután végeznék a teszteket, abban az esetben a két gyógyszerész közül egyik beöltözne és várná az érdeklődőket.

A gyógyszertárban náluk lehet otthon elvégezhető antigéntesztet is vásárolni, van érdeklődés iránta, de nem túl nagy.

Marosvásárhelyen az egyik főtéri gyógyszertár tulajdonosa, Sóbester Klára a Székelyhonnak azt mondta, hogy nagyon nehezen megvalósítható ez az elképzelés, amelyet egy íróasztal mögül hoztak Bukarestben, hiszen a patikákban minden kis helyet kihasználnak: külön öltözőt kell biztosítani, továbbá helyet a raktárnak, az áruátvételnek, s mindezt még nem is látja a vevő, akit a tulajdonképpeni gyógyszertárban fogadnak. Nekik egy kis laboratóriumuk is van, ahol rendelésre is készítenek gyógyhatású készítményeket. Véleménye szerint a minisztériumi előírásoknak esetleg a kórházi gyógyszertárak tudnak megfelelni. Nálunk lehet antigén tesztet és az orrváladék felhasználásával elvégzendő gyorstesztet is vásárolni, inkább ez utóbbi iránt van érdeklődés.