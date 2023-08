Tervek szintjén maradt a Hargita megyei medvepark

Három éve merült fel az az elképzelés, hogy Hargita megyében, több száz hektáros területen egy vagy több zárt medveparkot létesítsenek az emberek és háziállatok életét veszélyeztető nagyvadak számára. Noha már területet is ajánlottak fel erre a célra, a terv szintjéről még nem sikerült előrelépni, a környezetvédelmi tárcával történő remélt együttműködés nem valósult meg.

Hargita megyében két nagyobb terület merült fel a medveparkok lehetséges helyszíneként, ahol már komolyabb egyeztetések és helyszíni szemlék is történtek.

Az egyik 250 hektáros Csíkszentmiklós közelében, a másik egy gyergyóalfalusi, 600 hektáros terület. Mindkettő közbirtokossági tulajdonban van, így azt is számításba kell venni, hogy a tulajdonosok ezek esetében elesnének a területalapú támogatásoktól, ugyanakkor egy ilyen lépéshez a közbirtokossági tagok beleegyezése is szükséges.

Ez 60 hektáron valósul meg, és Borboly szerint talán Hargita megyéből is tud majd fogadni medvéket, azonban a befogadóképessége véges.

Az elnök hozzátette, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) keretében ilyen tevékenységre kizárólag a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium pályázhat, amely a Brassó megyei projektben is részt vesz. Egyúttal közölte, számára érthetetlen az a döntés, amelynek alapján Brassó megyében hozzák létre ezt az új rehabilitációs központot is, holott Hargita megyében nagyobb szükség, illetve terület is lett volna rá.