Térkővel készül a járda Karcfalván

Mint korábban is beszámoltunk róla, Karcfalva Dánfalvával és Csíkszenttamással közösen alkotta társulás (ADI DKSZ) révén pályázott sikeresen a községi utak leaszfaltozására.

A polgármester elmondta, már közel húsz utca leaszfaltozásával végeztek, néhány utcában mindössze a kopóréteg leterítése maradt jövőre. Az elmúlt években zajló fejlesztésekkel a község legtöbb utcáját rendbe tették, néhány zsákutca maradt még, ahol nem aszfaltoztak. A községvezetőtől további terveikről is beszámolt, mint mondta,

A fejlesztési minisztérium ugyanis azzal a céllal finanszírozza ezt a beruházást, hogy vidéken is hozzáférhető legyen a minőségi orvosi ellátás. A karcfalvi épület felújításával lecserélik a tetőzetét, illetve a víz- és villanyvezetékeket is kijavítják. Az orvosi rendelőket is korszerűsítik, utóbbiakat váróteremmel és kivizsgáló helyiséggel bővítik ki.