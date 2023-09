Templomuk felszentelésének századik évfordulóját ünnepelték a zetelakiak

A centenáriumi ünnepet a Kisboldogasszony tiszteletére épített kápolna búcsújával együtt tartották pénteken Zetelakán, amelyen számos egyházi elöljáró is részt vett, többen közülük Zetelakán is teljesítettek papi szolgálatot.

Az ünnepségen Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere köszönetét fejezte ki a mindenkori papságnak, hogy az elmúlt száz évben dolgoztak a templom szépítésén, karbantartásán, és reméli, az elkövetkezendő időkben is hasonlóképpen ünnepelhetnek az utódok is. A polgármestert követően Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Antal Lóránt szenátor, valamint Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke is megosztotta gondolatait az ünneplőkkel.

A templom története



A szentmise végén a templom történetének rövid ismertetője is elhangzott: a huszadik század elejére megnövekedett számú egyházközösségi tagoknak az előző templom szűkösnek bizonyult, ezért egy nagyobb, háromezer fő befogadására alkalmas templom építését tervezte az akkori plébános. A templomot az ismert székelyudvarhelyi Haberstumpf Károly tervei alapján végül 1912-ben kezdték el építeni a szintén székelyudvarhelyi Fekete Béni építész vezetésével. A munkálatokhoz csatlakoztak a helyiek is, akik harminc napnyi munkát ajánlottak fel fejenként. 1916-ra szűkös berendezéssel már használhatóvá vált a templom, de majd csak évek múltán sikerült a festett ablakokat, a berendezést és a padlózatot kivitelezni, végül 1923-ban szentelték fel a templomot. Hogy ma is rendezett az épület, az a Zetelakán szolgáló papok munkájának eredménye. Egyébként idén fejezték be a külső és belső festést, amelyet több forrásból, megyei és helyi önkormányzatok, illetve a helyi közbirtokosság támogatásából, valamint a hívek adományaiból finanszírozták.