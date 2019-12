Teljesen felújítják a villanyhálózatot Máréfalván

Úgy tűnik, meghallgatta a szolgáltató a máréfalviak rendszeres áramkimaradásokkal kapcsolatos panaszait, ugyanis a teljes hálózatot felújítja a településen – a munkát februárig be is fejezik. A nyáron megkezdett korszerűsítés nem volt zökkenőmentes, a községvezető viszont a lakók türelmét kéri, és azt, hogy jelezzék, ha problémák vannak a háztartásoknál.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Az erre szánt hárommillió lejből kicserélik a huzalokat a háztartásokig, ugyanakkor nyolcvan villanyoszlop helyére kerül új, továbbá két transzformátort is létrehoztak a Cekendalja nevű részen a megfelelő feszültség biztosítása érdekében.

A munka részét képezi az is, hogy a villanyórákat a háztartások előtti villanyoszlopokon helyezik el, így ha a lakók nem lesznek otthon, azok akkor is leolvashatók. Ezzel megoldható, hogy pontosan annyit fizessenek a lakók, amennyit fogyasztottak, ne csak egy hozzávetőleges számlát állítson ki a szolgáltató. Ha ez nem is a legszebb megoldás esztétikai szempontból, de gazdaságos – így Kovács.

A munkálatok – amelyek finanszírozásához nem kellett hozzájáruljon a helyi önkormányzat – nyáron kezdődtek el és 2020 februárjában be is fejeződnek a tervek szerint.