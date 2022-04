Teljesen átalakítják a legnagyobb napi piacot Marosvásárhelyen

Marosvásárhely legnagyobb napi piacán több mint 16 ár területen 250 asztalnál kínálják termékeiket a termelők és a viszonteladók. Emellett van külön egy kisebb tejcsarnok és egy nagy, fedett emeletes csarnok is. Utóbbi alsó szintjére húzódnak be télen a zöldségeket, gyümölcsöket kínáló árusok, főként viszonteladók. Az emeleten kisebb ruhás boltok találhatók, de háztartási eszközöket és kínai termékeket is lehet találni, vásárolni. Van továbbá a piacon több hentesbolt, mezőgazdasági kellékeket és vetőmagokat kínáló kisbolt és virágárusoknak fenntartott hely is.

Hirdetés

Hirdetés

Friss tavaszi termékek

A tavaszi zsongás legfőképp hétvégén érződik a marosvásárhelyiek által nagypiacnak nevezett téren. Az időszak nagy slágere a hónapos retek, amely kis kötésekben várja a vásárlókat, 5-6 darab nagyobbacska retekért 1,5 lejt kérnek, a zöldhagyma kötése szintén annyi, friss spenót pedig 8 lejért kapható kilogrammonként. Még van pár helyen medvehagyma és csalán, illetve egyre több zöldség- és virágpalánta kapható.

A jelenlegi városvezetés átalakításokat tervez a nagypiacon. Mint Soós Zoltán polgármester érdeklődésünkre elmondta,