Teljes egészében a látogatóké a Székely Nemzeti Múzeum

A múzeumi világnapra igen kedves meglepetéssel rukkolt elő a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum vezetősége. A két évig tartó felújítás végére érve, még a hivatalos megnyitó előtt szabad bebocsátást engedtek a múzeumbarátoknak, érdeklődőknek, hogy az egy nagy műalkotásként is értelmezhető, Kós Károly által tervezett épület megújult tereit még berendezésük előtt megszemlélhessék, bejárhassák.

A múzeumi közgyűjteményeknek 1977 óta van külön ünnepük, május 18-a, amely a múzeumok világnapja is lett, ez adta a nagy érdeklődésre számot tartó akció apropóját. Az 1911-ben sajátos stílusban, a népi és középkori építészetből ihletődve tervezett és másfél év alatt felhúzott, megújult épületbe három turnusban engedték be a regisztrált jelentkezőket, ám olyan túljelentkezéssel szembesültek, hogy hamarosan még egy alkalommal hasonló módon engednek bebocsátást az érdeklődőknek.

Nyilván nem tekinthető annak a modern, szabályozható fényerősségű, sokféleképpen irányítható világítás, a modern lift, melyet a felújításig működő, még a Kós Károly által beletervezett régi szerkezet helyett építettek be, vagy a bejutást a mozgáskorlátozottak számára is lehetővé tevő kerekesszék-emelő.

Végigmentünk a látogatók többsége számára jól ismert tereken, amelyek közül néhány – mint Zsók Enikő tárlatvezetőtől megtudtuk – funkciót vált: kiállítóterek lesznek az irodákból, raktárterekből, a megújult múzeumépület teljes egészében az érdeklődők rendelkezésére áll, hiszen a látogatók állnak a fókuszban. Az irodai munkát továbbra is több külső helyszínen végzik az alkalmazottak, míg hazai finanszírozásból meg nem épül a múzeum melletti 40 áras telken egy modern irodaépület, de nemcsak az, hanem vendégszoba, gyűlésterem, könyvesbolt, szuveníres üzlet, kávézó is lesz ott. Kivételes módon bepillanthattunk a padlástérbe, és az alagsorba is lemehettünk.