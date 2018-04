Telefonok egy dobozban

Telefontartó dobozok az egyik csíki iskolában. Betartják az előírt szabályzatot • Fotó: Gecse Noémi

Néhol dobozokba, máshol egy erre a célra kialakított asztalra, de olyan is van, hogy az ablakpárkányra teszik ki a telefonjaikat tanórák előtt a diákok – mondta Györffy Ildikó, a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola igazgatója. Ezt második félévtől – nem sokkal az ezt szabályzó miniszteri rendelet életbe lépését követően – vezették be, az iskolások pedig javarészt betartják az előírást – tette hozzá.

„Fiatalokról lévén szó, volt néhány eset, hogy nem tartották be a szabályt. Olyankor a pedagógus elkobozta a készüléket, majd a szülő jelentkezhetett érte a tanáriban. Megtörtént, hogy a szülő felhívott minket, és úgy kérte, adjuk vissza gyerekének a telefont, de olyan is volt, hogy csak néhány napra jelentkezett a szülő a telefonért, mondva, hogy

nem baj, legalább addig is nem volt telefonja a gyereknek”

– fogalmazott Györffy.

A csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskolában is bevezették az év elején megjelent előírást, minden osztályban különböző tartókat helyeztek ki e célra. Sükösd Annamária igazgató aláhúzta, ez viszont

nem azt jelenti, hogy a telefonok teljes mértékben ki vannak tiltva a tanórákról, hanem hogy csak arra használják, ami a tanulás szempontjából is hasznos.

„Nagyon sok szakórájuk van a diákjainknak, ahol hasznosak e készülékek, így a tanulók a tanár engedélyével maguknál tartják a telefonjaikat ilyenkor” – magyarázta. Kérdésünkre azt is kifejtette, nagyobb ellenállásba nem ütköztek a rendelet tényleges bevezetésekor, de mindig van és lesz is olyan gyerek, akivel nehezebb ezt megértetni.

Szén János, a csíkszeredai Kós Károly Építőipari Szakközépiskola vezetője is arról számolt be, hogy a diákok minden óra előtt kiteszik a telefonjaikat egy asztalra, viszont erre a célra szánt speciális tartókat még nem készítettek. A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatója, Varga László is jelezte, bevezették a telefonhasználatot korlátozó előírást.

„Mi nem készítettünk telefontartókat, mert

a belső rendszabályzatunk szerint a gyerekek nem is hozhatják magukkal telefonjaikat az iskolába”

– mondta Holló Edit, a csíkcsicsói Kájoni János Általános Iskola igazgatója. Hozzátette, ha egy tanuló szülei úgy döntenek, hogy gyereküknek szüksége van a telefonjára iskolaidőben is, kérést kell letenniük a tanintézethez. Ilyen irányú kéréssel azonban még nem találkoztunk” – zárta az igazgató.

Nem siették el a csíki iskolák



Az oktatási minisztérium január 8-án a tanintézetek belső működésére vonatkozó új szabályzatot fogadott el, amely január 15-én lépett hatályba. A dokumentum többek között kimondja, hogy a tanórák alatt a mobiltelefonokat „az osztályteremben kialakított speciális helyen” kell tárolni úgy, hogy azok ne zavarják az iskolai tevékenységet, az eszközöket pedig csakis a pedagógus engedélyével lehet használni oktatási célokra vagy sürgősségi helyzetben. Legutóbb, a második félév kezdete előtt érdeklődtünk a csíki iskoláktól ez ügyben, akkor még sehol nem tettek eleget az előírásnak, mondván, hogy a félév kezdetekor (február 12.) léptetik életbe. Görbe Péter főtanfelügyelő úgy fogalmazott, ellenőrzik, hogy a tanintézetek betartják-e az előírást, „hiszen a szabály az szabály, ennek a lényege pedig, hogy az oktatási folyamatot ne zavarják a tanulóknál lévő okos eszközök”.