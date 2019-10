Tehetséggondozás a szülőföldön (x)

Pegazus címmel szervezett kétfordulós esettanulmányi vetélkedőt a huszonöt éves Melinda cégcsoport, amely tanulmányi ösztöndíjat és munkalehetőséget ajánl fel a legjobban teljesítő udvarhelyszéki diákoknak, akiknek felkészítő tanárait is jutalmazni fogja. Céljuk a tehetséggondozás, és hogy a tanulók szülőföldjükön érvényesülhessenek.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A verseny lényege, hogy tehetséges, tizenkettedik osztályos fiatalokat kutasson fel a cégcsoport, akik közül a legjobbaknak tanulmányi ösztöndíjat biztosítanak majd egyetemi éveik idejére, valamint azok végeztével munkát is ajánlanak nekik – magyarázta András Lehel. Összesen 13 középiskola diákjait hívták meg az idei megmérettetésre, amelyekből végül nyolc háromfős csapat jelezte részvételi szándékát.

A korábbi versenyhez képest lényeges változás történt, hiszen kétfordulósra tervezték, amelynek első része már el is kezdődött szeptember végén – közölte Albert István, a Melinda Steel vezérigazgatója. A diákok otthon már dolgoznak is a Melinda Steel valós vállalati problémáin alapuló esettanulmányokon, amelyeket október 11-éig küldhetnek be. Ennek értékelése teszi majd ki a végleges pontszám 40 százalékát.

A megmérettetés második fordulója október 18-án a cégcsoport székelyudvarhelyi székhelyén lesz, ahol a vállalat bemutatása után egy újabb kereskedelmi problémára kell megoldást találniuk a rendelkezésükre álló öt óra alatt. Ehhez – az első fordulós feladattal ellentétben – nem használhatnak más segédeszközöket a vállalat által biztosítottakon kívül. Elképzeléseiket egy szakmai zsűri előtt kell majd bemutatniuk.