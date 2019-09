TEDx, amely révén 15 millió emberhez jutnak el a Marosvásárhelyen elhangzó gondolatok

Kaliforniából indult, de jó pár éve Marosvásárhelyen is megmozgatja a hallgatókat a TEDx konferencia, amelynek nagy előnye nem csak az, hogy megosztásra érdemes előadásokat lehet hallgatni, de ezek felkerülnek majd a nemzetközi TED-előadások közé, amellyel csaknem 15 millió nézőhöz jutnak el a Marosvásárhelyen elhangzott gondolatok.

A megosztásra érdemes gondolatok kerülnek a TEDx színpadára • Fotó: Facebook/TEDX Marosvásárhely

A TED (Technology, Entertainment, Design) egy évente megrendezendő konferencia, amelyet először több mint harminc évvel ezelőtt tartottak meg Kaliforniában. A TED meghatározó gondolkodó és cselekvő előadókat, többek között tudósokat, üzletembereket, politikusokat, művészeket, zenészeket és mérnököket vonultat fel egyetlen színpadon.

Az előadóknak számos közös vonásuk van: értékes gondolataik, ötleteik vannak, befolyásos emberek a saját tevékenységi területükön, és képesek összetett dolgokat egyszerűsített, közérthető formában átadni.

„Az alapgondolat az volt, hogy olyan ötleteket mutassanak be a közönségnek, amelyek megosztásra érdemesek, amelyek tudnak terjedni” – mondja W. Szabó Péter, aki pár éve kurátora a marosvásárhelyi TED konferenciának, ami azt jelenti, hogy ő pályázza meg a központi konferenciánál a rendezvény licencét, és ő biztosítja azt, hogy meg is feleljen a nemzetközi szabályoknak. Egy TEDx-en elhangzó előadás például nem lehet sem gyűlöletkeltő, sem hittérítő, de a politikai kampányoktól is igencsak távol kell álljon.

Az évek során nem csak a TED-en elhangzó gondolatok, de maga a konferencia is terjedt, idén már világszinten több mint négyezer licencet osztottak ki, vagyis ennyi helyszínen szerveznek TEDx konferenciákat.

W. Szabó Péter szerint ehhez nagyban hozzájárult az internet megjelenése, illetve az, hogy a konferencia Youtube-csatornájára felkerülnek a világ összes TEDx-én elhangzó előadások, ami azt jelenti, hogy

a Marosvásárhelyen elhangzó gondolatok is eljutnak a csatorna 14,9 millió feliratkozójához.

„Ezért szerencsés, ha valaki angolul ad elő a konferencián. Amúgy bárki előadhat bármilyen nyelven, ahogy biztonságban érzi magát előadás közben” – mondja a rendezvény kurátora.

A szeptember 28-ai marosvásárhelyi TEDx-en amúgy 11 előadó áll a Kultúrpalota színpadára: legtöbben marosvásárhelyiek, de érkezik Bukarestből, Budapestről és Hollandiából is előadó.

Téma szerint is igen változatos előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők: hiszen lesz mesterfodrász, pszichológus, színész, lemezlovas, de vállalkozó is az előadók között. Hazajön például előadni a Marosvásárhelyről elszármazott Tisza Kata írónő is. A konferencia szombaton délután zajlik a Kultúrpalotában.