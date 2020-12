Távhőszolgáltatás Székelyföldön, legalábbis ami még megmaradt belőle

Több ezer embernek biztosítanak hőenergiát a távhőszolgáltatók Székelyföldön • Fotó: Erdély Bálint Előd

A csíkszeredai távhőszolgáltatást biztosító Goscom Rt. az elmúlt évtizedekben elveszítette fogyasztói nagy részét, akik a növekvő költségek és kifogásolt minőségű szolgáltatás helyett az egyéni fűtésrendszereket (tehát a kiskazánokat) választották. Ezzel együtt a város, kormánytámogatásokat is felhasználva, több millió lejt költött el a vezetékek cseréjére, illetve a kazánházakat összekapcsoló rendszerek kiépítésére.

Néhány éve viszonylag stabilizálódott a távhőrendszert használók száma, kevesebben váltak le, a tavalyi 130 lecsatlakozást idén 50 lakás tulajdonosai követték

– tudtuk meg Bíró Hajnalka igazgatótól. Rámutatott, jelenleg 1795 tömbházlakásnak és 20 intézménynek (többek között oktatási intézményeknek) szolgáltatnak távhőt és meleg vizet, a lakossági hőenergia ára gigakalóriánként 250 lej, az önkormányzat erre az összegre még 197,9 lej szubvenciót – támogatást – biztosít. Mint az igazgató ismertette, jelenleg 5 kazánház állít elő hőenergiát: a Stadion, Malom, Jégpálya, Grivița és a Kós Károly.

A Kalász lakótelepen, a Malom kazánház körzetében, a Szív utcában és a Temesvári sugárúton levő távfűtéses tömbházak alagsorában hőcserélők vannak, ahol helyben állítják elő a meleg vizet a fogyasztók igényei szerint, a fűtés pedig a külső hőmérséklet vagy a lakók kérése szerint állítható be. A többi városrészben a hagyományos fűtés- és melegvíz-rendszer működik, a kazánházból tartanak a fűtés és melegvíz-vezetékek a tömbházakig. A lakossági tartozások összege a szolgáltató felé eléri a 482 000 lejt – ismertette az igazgató.

Székelyudvarhelyi helyzetkép

Összesen 468,3 lejbe kerül egy gigakalória hőenergia előállítása Székelyudvarhelyen, amelyből 218,49 lejt a lakóknak kell kifizetni, a többit szubvencióként biztosítja az önkormányzat – tudtuk meg Hadnagy Gábortól, az Urbana Rt. távhőszolgáltató igazgatójától, aki hozzátette, az intézmények és a kereskedelmi társaságok a teljes értéket kell kifizessék. Mint mondta,

a rendszerüket 1933 tömbházlakás, 13 intézmény és 23 kereskedelmi társaság használja.

Ez valamivel kevesebb az előző évhez képest, de összességében nincs nagy változás. Érdekes azonban, hogy bár minden évben vannak, akik leválnak a hálózatukról, olyanok is akadnak, akik újra igénybe veszik a szolgáltatást. Hadnagy Gábor arra is kitért, hogy összesen 19 lakószövetséggel vannak szerződéses viszonyban, részükről pedig nincsenek elmaradások a szolgáltató irányába.

Tavaly ugyan csődközelbe került az Urbana Rt., ám hőenergia árának tavalyi emelése óta nincsenek problémáik, rendszeresen fizetnek a beszállítóiknak

– fejtette ki az igazgató, megjegyezve, hogy kintlevőségeik sincsenek. A távfűtést egyébként már korábban elindították, eddig gázkazánok szolgáltatták a hőt, de a napokban jelentős lehűlések voltak, így most már gazdaságilag is megéri beüzemelni a biomasszás kazánt. Egyébként eddig csak bizonyos napszakokban biztosították a fűtést, de már több lakószövetségi elnök is írásban kérte, hogy folyamatosan működjön a szolgáltatás, aminek eleget is tesznek.

Gyergyószentmiklósi tudnivalók

Gyergyószentmiklóson 3857 fogyasztónak biztosítja a fűtést a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK). Jelenleg a Forradalom-negyed közelében lévő központi fűtőmű faőrleménnyel működő kazánjai termelik a hőt a városi hálózatba, de a szolgáltató fel van készülve arra is, hogy jelentős lehűlés esetén a Virág és Bucsin lakónegyedekben lévő gáztüzelésű kazánokat is beüzemeljék – közölte a HVCSK sajtós munkatársa, György János. A távhő ára nem változott a 2019-2020-as fűtésidény óta, azaz áfástól gigakalóriánként 366,08 lej. Az önkormányzat a lakosság számára 49,38 lejes támogatást támogatást biztosít, így a szolgáltatást igénybe vevő 3713 magánszemély 316,7 lejt kell fizessen az említett mennyiségért. A 144 jogi személynek intézményeknek és vállalatnak teljes árat számláz a szolgáltató.

A fogyasztók egyébként jelentős adósságot halmoztak fel: a jogi személyek 170 ezer lejjel, míg a lakók 1,66 millió lejjel tartoznak a HVCSK-nak.

Távhőszolgáltatás nélkül

Marosvásárhelyen 2013-ban szűnt meg a távhőszolgáltatás, miután csődbe jutott az ezt biztosító Energomur Rt., majd a szolgáltatást átvevő E-Star Rt. is. A kialakult helyzethez nagymértékben hozzájárult az, hogy egyre többen váltak le a rendszerről és szereltettek egyéni hőközpontot. Maros megyében egyébként a többi városban is felszámolták a központosított távhőrendszert. Éppen ezért jelenleg mindenki egyénileg oldja meg lakása téli fűtését, illetve vannak olyan emeletes tömbházak, ahol lépcsőházakként szereltettek egy nagy kazánt és ahhoz csatlakoztatták a lakásokat.