Tavaly elmaradt, idén azonban látványos lesz a kortárs színházi találkozó

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„Találkozóként tekintünk erre az eseményre, hiszen az országból mindenhonnan érkeznek meghívottak” – mondta Nagy Pál, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház igazgatója. Idén sokkal gazdagabb, színesebb választékot tudnak nyújtani,

tizenhárom társulat tizenöt előadását tekinthetik meg a fesztivál idején.

„A város eléggé kiéhezett a nagyobb eseményekre a tavalyi vírushelyzet miatt, ha most nem szól bele, akkor lesz is lehetőség ezt pótolni: sok közösségi tér lesz, ahol alkotókkal, színészekkel találkozhat az is, aki esetleg egy-egy előadásra már nem kapott helyet.”

Nagy Pál azt is elmondta, hogy sikerült jelentős pályázati forrásokra találni, ezért idén kiegészítő programok szervezésével még színesebb, tartalmasabb választékot tudnak nyújtani a fesztivál látogatóinak.

A dráMA – folytatta a társulat igazgatója – mindig is a híd szerepét töltötte be a román–magyar közösségek között a kortárs alkotók és alkotások révén. Ez abban is megvalósul idén, hogy – szokás szerint –

román színtársulatok is jönnek, továbbá a kiegészítő programok között budapesti, bukaresti és székelyudvarhelyi együttesek is fellépnek a fesztivál idején.

Az előző kiadásnak már volt mottója, idén ezt az elvet folytatva szintén választottak jelmondatot, ez a közös emlékezet, és igyekeztek egyrészt olyan előadásokat meghívni, amelyek témái ehhez kapcsolódnak, másrészt pedig az esemény arculatát is ennek megfelelően alakították ki. Ez a társulat tagjainak gyerekkori, fiatalkori képeiből áll össze, „úgy kapcsolódik a közös emlékezethez, hogy több generáció van a társulatban, többféle háttérrel, de a múltat együtt éltük meg, és együtt csinálunk színházat” – magyarázta Győrfi Kata művészeti referens.