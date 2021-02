Tartalmas viták a székelyudvarhelyi önkormányzati ülésen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Albert Sándor, a Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben megválasztott önkormányzati képviselő lemondásának elfogadásával kezdődött a testületi ülés, ahol az is kiderült, hogy helyét Godra Zsolt fogja átvenni. Albert egyébként városmenedzserként folytatja a munkát.

Leszavazott tervezet

Venczel Attila főjegyző felelevenítette, hogy a törvény előírja a választott képviselők mandátumát alátámasztó igazolványok és jelvények átadását, amelyek modelljéről terjesztettek elő határozattervezetet. Ezt nem tehették meg a beiktatási ünnepségen, hiszen akkor még nem rendelkezett a kormány ezek kinézetéről. Benedek Árpád Csaba (RMDSZ) képviselő módosító javaslatára is kitért, miszerint magyar nyelvű igazolványt is kellene készíteni: erre szerinte van lehetőség, hiszen csak egy fordításról van szó. András Lehel, a POL frakcióvezetője elmondta, ők is fontosnak tartják a magyar nyelv használatát, ugyanakkor szeretnék, ha a jelvényen a város címere is szerepelne. Arra kérte a hivatal dolgozóit, hogy tegyenek meg mindent a városi címer központi jóváhagyása érdekében. Kijelentette ugyanakkor, hogy addig is tartózkodni fognak a bemutatott modellek elfogadását illetően, így nem szavazták meg a tervezetet.

Kedvezményt kaptak

A testület 50 százalékos adókedvezményt hagyott jóvá mezőgazdasági munkálatokra használt gépekre, ugyanakkor 95 százalékost a hibrid járművek esetén. Adómentességet kaptak ugyanakkor a közhasznú célra felhasznált épületek tulajdonosai is. Az Udvarhelyi Fiatal Fórum esetében kiderült, hogy ők az általuk ingyenesen használt épületrészből bérbe adtak egy több tíz négyzetméteres részt egy irodának – persze arra nem kértek adómentességet. Noha irányukba is pozitívan döntöttek a képviselők, a főjegyző jelezte, hogy ellenőrizni fogják a hasonló eseteket.

Megváltozott a köztisztasági és hulladékkezelései szabályzat. Új szerződésmintát vezettek be, hiszen sokan nem fizetnek szemétdíjat, továbbá ezentúl szabálysértésnek minősül, ha valaki nem takarítja területeit, ingatlanjait, illetve ha nem lapátolja el a havat és a jeget a portája előtti részen

– hangzott el az ülésen. Utóbbi esetben egyébként a hivatal végezteti majd el a munkát, amit kiszámláznak az érintettnek. Az is lényeges változás, hogy ezentúl nem lehet csúcsforgalomban – vagyis reggel fél nyolc és negyed kilenc, valamint délután négy és hat órák között – szemetet gyűjteni, illetve szállítani a főbb utcákban és belvárosban.