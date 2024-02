Láttak már ekkora tehenet? Újdonság az állatkertben

Igazi vakációs kikapcsolódást nyújthat hétvégén, de a Maros megyei diákok számára kezdődő egyhetes vakációban is a marosvásárhelyi állatkert. A budapesti turisztikai vásáron is népszerűsítik a létesítményt, egy társasjátékot játszva ismerhető meg az állatkert.

Idén is már több új állattal gazdagodott a marosvásárhelyi állatkert, amely több hektáros területen, sok érdekességgel várja látogatóit.

Egy újabb lámát, két dámszarvast és sörényes juhot tekinthetnek meg a látogatók, de érkezett egy Dexter-tehén is, ami eddig hiányzott a marosvásárhelyi állatkertből.

Ez a legkisebb méretű európai szarvasmarhafajta, így érdemes lesz megnézni ezt is, ha a somostetői létesítményben sétálunk.

Hosszabbított nyitvatartás

Mint az állatkert sajtószóvivője, Korondi Kinga elmondta, télen is népszerű az állatkert, az elmúlt napokban is sokan keresték fel, a környező megyéből is érkeztek. Hétvégén a megszokott téli programhoz képest egy órával tovább várják a látogatókat,