Társasjáték-fesztivál Marosvásárhelyen

Hetedik alkalommal szerveznek társasjátéknapokat Marosvásárhelyen. Míg tavaly csak online sikerült megtartani, idén három napon át tart a rendezvény, ahol az érdeklődők nemcsak vásárolhatnak, hanem ki is próbálhatják a játékokat. Rab Zoltán fotós munkatársunk társasjátékokról készült dokumentumfilmjét is levetítették szombat este.

• Fotó: Haáz Vince

A játéktervezők és készítők hasznos információkkal látták el az érdeklődőket, a szülőket, családokat arról, hogy milyen játékot érdemes választani korosztályonként, az érdeklődési szempontokat is figyelembe véve.

November 19. és 21. között Játéknapokat tartanak a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Ahogy a szervezők fogalmaztak, „ez egy olyan fesztivál, amely már hagyománnyá vált a társasjáték-kedvelők közösségében”. Az eseményen a játékforgalmazók és gyártók mellett tervezők, dizájnerek is részt vettek, akik megosztották tapasztalataikat az érdeklődőkkel, ismertettek egy-egy játékot, azt, hogy miért hasznos, ha társasjátékozik egy családi, vagy baráti társaság, milyen közösségépítő jelentősége van egy játékkal eltöltött közös estnek.

Rab Zoltán, a Székelyhon munkatársa Jocumentar című egyedülálló dokumentumfilmjét is megtekinthették a fesztivál résztvevői, megismerkedve a társasjátékokkal, azzal, hogy miért jó, ha a gyerekek nem a számítógépen játszanak, hanem egy asztal köré telepedve a szüleikkel „társasoznak”, személyesen vesznek részt a játékban, illetve azzal is, hogy miként élik meg azok a felnőttek a játékot, akik képesek órákon át lelkesen játszani. Betekintést nyerhetünk abba, hogy mit jelent számukra ez a fajta kikapcsolódás, feltöltődés.

– magyarázta az egyik forgalmazó, aki elmondta, a gyereknek sikerélményre van szüksége, hogy megszeresse a közös játékot, viszont a szabályok elfogadtatása és betartatása is ugyanennyire fontos, hiszen ez is hozzájárul a legfiatalabbak szocializációjához.

Ha az egész családnak választanánk játékot, akkor tekintettel kell lenni a legkisebbekre is, ami azt is jelenti, hogy a felnőtteknek türelmeseknek kell lenniük egy-egy egyszerűbb játék során, hiszen így szerettethetik meg a kisgyerekekkel is a közös játékot.