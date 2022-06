Tanuszodát fognak építeni Nagygalambfalván

Szovátán is lesz



A nagygalambfalvi tanuszoda mellett Szovátán, Borson és Nagyenyeden is hasonló projektek megvalósítását hagyta jóvá a Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium. Ezekre összesen 120 millió lejt fordítanak – olvasható az RMDSZ közleményében. Az új létesítményekben úszóversenyeket is lehet majd szervezni, hiszen eleget tesznek az úszószövetség követelményeinek. A tanuszodákban 25×15,4 méteres medencék lesznek, amelyekben hat úszósávot különítenek el. A lelátókon 124 néző fér el, és negyven parkolót is létesítenek. Az épületekben hőszivattyúkkal és napelemekkel állítják elő az áramot és a fűtéshez szükséges energia több mint felét. A tanuszodákban ugyanakkor edző- és tornaterem, valamint korszerű öltöző is lesz. A létesítményeket délelőtt a diákok, míg délután a felnőttek használhatják.