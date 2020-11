Tanúként hallgatták ki Tamás Sándort a tavalyi úzvölgyi istentisztelet miatt

Próbálják elkerülni a koronavírus behurcolását az éjjeli menhelyekre

Bár még nem fordult igazi csípősre a novemberi időjárás, és a ködből néha felsejlik a napsugár is, egyre többen húzódnak be Hargita és Maros megyében az éjszakai menhelyekre. A jelenlegi előírásoknak megfelelően a frissen érkezőket csak negatív koronavírusteszttel fogadjak be.