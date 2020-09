Tanszervásárlás: a bizonytalan tanévkezdés miatt egyelőre nem rohamozták meg az üzleteket

Későbbre halasztott vásárlás. A bizonytalanság miatt kivárnak a szülők • Fotó: Veres Nándor

A jövő heti iskolakezdéshez legszükségesebb tanszerek tárházának böngészésére egy tanítónőt kértünk fel. Mint elmondta, az elemi (1-4.) osztályos tanulók szüleivel a tanítók többsége általában közli, hogy mire is lesz szüksége gyereküknek az év folyamán, így elkerülik a fölösleges, olykor túlzásokba menő költekezést.

„Jómagam ezúttal előkészítő osztályt fogok tanítani. Ami esetükben mindenképp kelleni fog, az az olló, ragasztó, üzenőfüzet, tornafelszerelés, több ceruza, három fajta ecset, vízfesték, öt sima lapú füzet, rajztömb, hegyező, radír” – sorolta az alapvető felszereléseket. Kiemelte, a közösen használt eszközöket (színes ceruzák, krepp papírok, fénymásolt lapok, munkafüzetek) az osztálypénzből ő fogja megvásárolni. Hozzátette, ezeken túl már a szülőkön múlik, hogy milyen egyéb kiegészítőket (tolltartó, füzetborító, füzetcímke) szereznek be. A 3-4. osztály számára viszont a felsoroltak mellé bejönnek a vonalas füzetek tantárgyanként, a mértanfelszerelés, toll, földrajzfüzet és a nagyobb rajztömb is.

Minimális drágulás

„Jelenleg óvatosabban vásárolnak tanszereket, a mi üzletünket legalábbis nem rohanták le olyan mértékben, mint a korábbi években” – ezt Birtalan Leventétől tudtuk meg. A Papírmadár Csíkszereda tulajdonosa szerint a kormány döntésére vár minden szülő, ugyanakkor megjegyezte, az igények idén nem csökkentek, inkább a minőségi tanszereket részesítik előnyben a vásárlók.

– jegyezte meg viccesen. A grafit ceruzák árai 25 banitól egészen 4 lejig terjedhetnek, színes ceruzát 2,5 lejért is lehet vásárolni, de van akár 25 lejes is. Huszonnégy lapos füzetekhez már egy lejtől is hozzá lehet jutni, de ugyancsak 25 lejért díszített külsővel rendelkező is kapható.

Az 50 lejes iskolás táskák már nehezebben értékesíthetők, inkább a tartósabb, hosszabb távú megoldást részesítik előnyben. Minimális tanszerdrágulásról is beszámolt a tulajdonos: 2-7 százalékos növekedés tapasztalható 2019 őszéhez képest, de például bizonyos ceruzamárkáknál enyhébb árcsökkenést is észrevettek. Meglátása szerint egy kezdő tanfelszerelést iskolás táskával, néhány füzettel és felszerelt tolltartóval akár 110 lejből is ki lehet hozni, de minőségi felszerelésekkel akár 700 lejbe is kerülhet mindez.

A Zenit Plusz két üzlettel is rendelkezik Csíkszeredában, nemsokára pedig egy harmadik megnyitását is tervezik. Az irodai eszközökkel és tanfelszerelésekkel foglalkozó egységnél megtudtuk, e hét közepén kezdtek megjelenni a vásárlók, de még közel sincs tolongás. „Most minden felszerelés iránt van kereslet, a tolltartók és táskák kevésbé fogynak. Leginkább ezekből adnak a minőségre a szülők” – mondta Szász Csaba. A húsz éve ezzel foglalkozó tulajdonos csekély áremelkedésről számolt be, ugyanakkor azt is elárulta, hogy egy alapvető tanfelszerelésekből álló csomagot 150-200 lejből tudtak összeállítani tolltartó és táska nélkül (utóbbi 60, de akár 200 lejbe is kerülhet).

Online oktatásra is készülnek?

„Egyelőre csak érdeklődés van az olyan elektronikai eszközök iránt, ami a tanulást elő tudja segíteni”– jellemezte az elmúlt heteket Antal István. A csíkszeredai Electromix háztartási és elektronikai eszközöket forgalmazó üzlet tulajdonosa kifejtette,

a vásárlók kivárnak, hiszen állami támogatásról is szó volt a táblagépek esetében, ami egyelőre megrekedt az ígéret szintjén.

Mint mondta, áprilisban volt egy nagy roham a hordozható számítógépek és táblagépek iránt, amikor a gyártók polcai is kiürültek, ezek pótolása pedig még mindig nem történt meg. „Tavalyhoz képest a laptopok 25 százalékot drágultak. Így a kimondottan csak tanulásra szánt, alsó kategóriás modellek 1300-1600 lejbe kerülnek jelenleg. A táblagépek esetében 500 lej körül mozog egy oktatáshoz megfelelő típus ára” – magyarázta Antal, aki szerint leginkább az utóbbi esetében emelkedhetnek meg az eladások. Megjegyezte, amint biztosat lehet tudni a támogatás mértékéről és az igényekről, náluk is meg fognak jelenni a polcokon a különböző modellek.