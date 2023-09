Tanműhellyel és műszakivizsga-állomással bővül a kézdivásárhelyi szakközépiskola

Egy 3,5 millió eurós beruházás által teljesen felújítják és ki is bővítik a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolát. A Regionális Operatív Programban (POR) zajló felújítás már el is kezdődött.

Miután a kivitelező a tűzvédelmi és műemlékvédelmi engedélyeket megkapta, a helyi önkormányzat is kiadta az építkezési engedélyt, így munkához láttak. A 3,5 millió eurós beruházás nem csak az épület külső-belső felújítását foglalja magában.

Tanműhely és műszakivizsga-állomás (ITP) építése is a projekt részét képezi, ahogy a tantermek korszerű felszerelése is a szakoktatáshoz szükséges eszközökkel

„Az épületben már leszedték a falburkolatot, a tanműhely alapja is készül, és lassan a tető felújításához is hozzálátnak. Több csapat dolgozik, a villanyszerelők is jelen vannak. Egy év késéssel, de végre elkezdődött a munka” – hangsúlyozta. Hozzátette,