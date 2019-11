Táncos előadással nyílt meg a jubiláló marosvásárhelyi könyvvásár

Megnyitó táncos előadással. Így is lehet ünnepelni a könyves seregszemlét • Fotó: Bereczky Sándor

Ünnepi beszédek helyett táncos performansszal nyílt meg a jubileumi könyvvásár. A helyszínéül szolgáló Nemzeti Színház előtt a Navarra Dance tánccsoport gyerektáncosai adták elő A könyvek bűvöletében című előadásukat: hatalmas könyvön pózoltak, könyvekkel táncoltak, a produkció végén pedig ők voltak azok, akik kinyitották a látogatókra váró színház kapuit.

Sok beszéd szegénység. Mi inkább felmutatjuk, hogy mit várunk el magunktól, milyen jövőt kínál ez a vásár gyermekekben és hangulatban

– fogalmazott a Székelyhonnak a megnyitó után Káli Király István, a rendezvényt szervező Romániai Magyar Könyves Céh elnöke. Elárulta azt is, nagyon boldog és óriási elégtétel számára, hogy a rendezvény elérte a negyedszázadot, úgy érzi, ajándék az élettől, hogy ezt ennyi éve szervezheti, és reméli, a jövőben is folytatódni fog.

HIRDETÉS

Káli Király István elmondta, mint minden évben, idén is megtelt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnoka, sőt szűknek bizonyul, annyi kiadó szeretné megmutatni magát a könyvvásáron. „Több mint negyven önálló standot rendeztünk be, amelyeken mintegy 12–15 ezer címet találhatnak az olvasók. Fantasztikus a kínálat gyerek-, ifjúsági és felnőttirodalom terén, nem hiszem, hogy valaki ne találna kedvére valót. Erdély és Magyarország minden szegletéből érkeztek kiadók, de itt van az Oxford és a Fischer is, amely külföldi kiadók könyveit kínálja, és itt van a kolozsvári egyetemi kiadó, úgyhogy szakkönyvekből sincs hiány” – sorolja a kínálatot a főszervező, aki arra is büszke, hogy Marosvásárhely olvasóközönsége évről évre eltartja ezt a vásárt. Nélkülük nem menne – jegyzi meg.

A látványra is adtak a szervezők, idén is egy könyvekből készült karácsonyfa várja a látogatókat, hiszen sokan már a karácsonyi ajándékokat vásárolják ilyenkor.

Különböző kiadók akciókkal is kecsegtetnek: akár 10 lejes könyvek között is lehet válogatni.