Támogatók segítségével akadálymentesítik a gyergyószentmiklósi átkelőket

Ezért is vettek részt a Fuss Neki! adománygyűjtő akción, hogy a közösség bevonásával az egyik céljukat megvalósíthassák.

Kiváló lehetőség volt számunkra, hogy támogatást gyűjtsünk. Régóta szeretnénk az átkelőket kijavítani, ugyanakkor mobil rámpákat is foglaltunk a projektbe, hogy tudjunk bejutni különböző épületekbe, intézményekbe, ne legyünk kirekesztve például kávézókból, éttermekből

„Amit az emberek többsége a mindennapok során észre sem vesz, az egy mozgássérült számára nagy akadály. Sokan panaszkodunk, hogy az utak járhatatlanok, hogy gépjárművel gödörből gödörbe csapódik az ember, abba bele se gondolunk, hogy egy magasabb járdafeljáró akár veszélyes is lehet egy mozgássérült számára, vagy azért kell útitervet készítsen, ha egy pontból egy másikba akar eljutni, mert még segítséggel sem tud átkelni az út egyik oldaláról a másikra.

A legfőbb problémát az önálló közlekedés jelenti számunkra, nagyon nagy kincs egy mozgássérültnek az a kevés önállóság, ami van. Ha egyedül kijössz a városba, akkor könnyen elakadhatsz, igazából még fel is borulhatsz az átkelőknél. Hozzáteszem, ügyet intézni is nehéz, mert még olyan helyekre sem tudunk bejutni sokszor, ahol megvan a rámpa, csak például az ajtó nem jó felé nyílik

Kozma Edit egyesületi tag férje állapota révén tapasztalja meg a kerekesszékes élet nehézségeit, mint mondja, férje egy viszonylag korszerűbb járművel rendelkezik, de így is van olyan hely, ahol még segítséggel sem tud le, vagy felmenni a járdára.

Nagyon jólesett, ahogy a barátaink, ismerőseink, de még az ismeretlenek is támogattak, és 10, 20, 50 lejenként sikerült összegyűjteni a pályázati összegeket. A pénz mellett, az ő biztatásuk is nagyon sokat jelent számunkra, hogy meglehet valósítani dolgokat, nem kell tétlenül ülni és várni, hogy valaki más, akár a városvezetés megcsinálja, ezt mi is megtudjuk tenni