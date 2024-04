Támogatásra szorulnak a Kovászna megyei háziorvosok

Feltehetően ismét csökkenteni fogják a háziorvosoknak a betegeik után fizetendő fejpénz értékét, ezért Kovászna megye önkormányzata a bukaresti döntéshozókhoz fordul az ügyben. Arra kérik a kormányt, a háziorvosoknak és a járóbeteg-rendelőknek fizetett díjakat június 30-a után is tartsák a jelenlegi szinten, amikor lejárnak az Országos Egészségbiztosító Pénztárral (CNAS) kötött keretszerződésekhez kapcsolódó megállapodások.

Málnáson, Bikfalván, Maksán, Dálnokon és Nagyborosnyón sincs már háziorvos, holott egykor ezekben a községekben is elérhető volt a szolgáltatás a lakosság számára.

Ugyanakkor azokon a településeken, ahol a lakók száma a többezres lélekszámot is eléri (például a több mint ötezer lakosú Zágonban), egyetlen szakemberre kell szorítkozniuk.

Orvosként is fel kell tennem a kérdést, hogy 10 év múlva lesz-e háziorvosom vagy sem, mert a fiatalok nem érdeklődnek a szakma iránt

– mondta Para János megyei tanácsos. Az utánpótlást tehát egyre nehezebben lehet bevonzani a szakmába, amelyet a kiöregedés veszélyeztet. Mint mondta, a háziorvosok legkevesebb fele 65 év feletti, és vannak, akik 70–75 évesen is praktizálnak. Az orvos szerint a városokban még egyelőre nem érzékelhető, de a falvakban egyre növekszik a gond, amellyel előbb-utóbb szembe kell nézni.

Politikai támogatást igényelnek

Tamás Sándor tanácselnök a Kovászna megyei önkormányzat ülésén elhangzott kérés kapcsán elmondta: mindent megtesznek, hogy a politikai képviselőkön keresztül hatást gyakoroljanak a kormányra, és ugyanezt kérik az önkormányzati testületet alkotó más pártoktól is. Ugyanakkor kihangsúlyozta, Kovászna Megye Tanácsa is hivatalos levelet címez a döntéshozókhoz, amennyiben a tanácsot alkotó frakciók is beleegyeznek. Az értekezés végén a Nemzeti Liberális Párt képviselője, Olimpiu Floroian máris jelezte támogatási szándékát.

Mint ismert, januárban országos szintű kétségbeesést okozott az egészségügyi minisztérium terve, amellyel februártól csökkentették volna az egészségügyi alapellátó-rendszer rendelőinek állami finanszírozását. Mindezt ideiglenes megoldással orvosolták, így a januárban meghozott döntés értelmében június 30-ig érvényben maradnak a 2023 utolsó negyedévében megszabott pontértékek, egyelőre azonban nem tudni, milyen sors vár a háziorvosi rendelőkre a keretszerződés lejárta után.