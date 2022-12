Találkozások és beszélgetések fiatal udvarhelyszéki művészekkel

Hiánypótló kezdeményezés kezdődött a fiatal művészek életében: csütörtök este megtartotta Székelyudvarhelyen bemutatkozó kiállítását az Off Space névre hallgató közösség, amelynek célja összehozni, segíteni és megismertetni az udvarhelyszéki fiatal alkotókat.

Hiánypótló kezdeményezés kezdődött a fiatal művészek életében: csütörtök este megtartotta Székelyudvarhelyen bemutatkozó kiállítását az Off Space névre hallgató közösség, amelynek célja összehozni, segíteni és megismertetni az udvarhelyszéki fiatal alkotókat.

Az első bemutatkozó eseményen összesen kilenc fiatal udvarhelyszéki művész – Bartha Fruzsina, Csender Hanna, Fazakas Bence, Fülöp Laura-Lilongó, Hegedűs Tünde, Jakab Zsófia, Sándor Andrea, Szőcs Bíborka és Tóth Hunor – állította ki munkáinak apró részletét Székelyudvarhelyen csütörtök este. Az Off Space névre keresztelt kezdeményezés három fiatal,

Tóth Hunor elmondta: szerintük nem csak Székelyudvarhelyen, de egész Románia-szerte gyerekcipőben jár még a kortárs művészet és azt népszerűsítő rendezvényekből is hiány van, ők pedig aktívan szerettek volna reagálni erre a problémára.

A szerveződés révén lehetőséget szeretnének biztosítani a pályakezdő és a pályán jelen lévő alkotóknak, hogy a székelyudvarhelyi közönségnek is bemutatkozhassanak.

gitárjáték, textúrák, fényképek, szobrok, grafikai alkotások, ruhakülönlegességek és kávék „ízlelgetésére” is lehetőséget biztosítottak a szervezők.

Emellett megosztották egymással álláspontjaikat, de a nézőnek is lehetősége volt válaszokat kapni kérdéseire.

Jövőbeli terveikről is beszéltek a kezdeményezők, akik elmondták, hogy szeretnének jogi hátteret is biztosítani kezdeményezésüknek, hogy pályázhassanak, kiállításokat szervezhessenek, de

szeretnék, ha a művészek havi legalább egy alkalommal összegyűlhetnének, megoszthatnák egymással ötleteiket, megmutathatnák munkáikat és akár együtt is dolgoznának egy-egy alkotáson.

Emellett workshopokat is szerveznének, ahová elismert szakembereket szeretnének meghívni. Kiemelték, hogy közösségi oldalaikon gondosan összegyűjtik azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel irányt mutathatnak az alkotóknak.

Azt is elárulták, hogy noha akadt néhány rosszalló visszajelzés és visszautasítás, ők továbbra is kitartanak terveik és vízióik mellett, hiszen sokkal több támogatást kaptak a környezetüktől és ez a csütörtöki meet&greet eseményen is szépen megmutatkozott.