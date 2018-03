Takarmányt gyűjtenek az árvízkárosult háromszéki gazdáknak

Az Erdővidéket is sújtó áradások következtében kárt szenvedő gazdákat segítené a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT).

Erdővidéken járva tapasztalta Lakatos László, a HÁRIT alelnöke, hogy nagyon sok gazda takarmánya ázott el: Málnási Csaba Ágostonfalva közelében levő farmjáról például odaveszett nemcsak a takarmány, de három traktor és egyéb gépek is víz alá kerültek. A HÁRIT ezer bála takarmány összegyűjtését tűzte ki célul: 350 széna, 350 szalma és 350 lucernabálát adományoznának. Lakatos Lászlót a 0747-751.342-es telefonszámon lehet keresni péntekig a tervezett adományokról, amelyeket szombaton gyűjtenek be a fiatalok és szállítanak el azon településekre, ahol szükség van a segítségre. Azok jelentkezését is várják, akik károsultak az árvíz miatt.

Könczei István, a HÁRIT fiatal gazdákért felelős képviselője arra emlékeztet, hogy Erdővidéken elsősorban az állattenyésztés hangsúlyos, ebben az időszakban még nem lehet legeltetni, ezért van szükség a segítségre.