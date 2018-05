Takarítják a sáncokat, átereszeket, előkészítik a kátyúzásokat

Archív • Fotó: Hargita Megye Tanácsának sajtóirodája

Egyúttal az említett utak teljes szakaszán takarítják a sáncokat és átereszeket. A kivitelezőnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy a többi makadámúton is elvégezze a karbantartási munkálatokat, ami magában foglalja a padkavágást, sáncok, illetve átereszek takarítást is. Jelenleg a 125-ös úton Balánbánya irányába, a 124-es és 124A jelzésű úton Szépvíz irányába, illetve Csíkrákos és Lóvész között marják fel az aszfaltburkolatot a kátyúzási munkálatok elvégzése érdekében – közölte a sajtószolgálat. A lakosság a munkálatokkal kapcsolatos észrevételeit a beruhazasok.hargitamegye.ro oldalon a megyei utak diszpécserszolgálatához továbbíthatja, fotókat és videókat is csatolhatnak.