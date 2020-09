Táblagépekre és statisztikára várnak a vörös forgatókönyvvel kezdett iskolában

Még üresen áll a mezőmadarasi általános iskola. Nagy szükség lenne a személyes jelenlétre • Fotó: Haáz Vince

Több osztály vagy iskola tanítását függesztették fel, azaz került át online felületre egy hét után a koronavírus-fertőzöttek száma miatt, ám település szintjén kizárólag a Maros megyei Mezőmadaras iskolája kezdte vörösben a tanévet. A mezőségi település mostanáig főként az évente megrendezett művészeti alkotótáboráról és népművészetéről volt ismert a környék számára. Iskolakezdés előtt azonban piros foltként került fel az ország térképére, mert

a tanévkezdés szempontjából mérvadó két hétben néhány koronavírus-fertőzöttel több volt Mezőmadarason, ezért a gyerekek nem kezdhették el személyes jelenléttel az új tanévet.

A községnek 1600 lakosa van, a Mezőmadarashoz tartozó Szénáságy településsel együtt, ebből mintegy 1300-an élnek a községközpontban, és összesen 200 gyerek van beíratva iskolába és óvodába. A járványügyi hatóságok adatai alapján 12 fertőzött volt Mezőmadarason az iskolakezdés előtti hetekben. Mivel ez a szám meghaladta az ezer főre eső három fertőzött arányát, 6,75 pontot kapott a hatóságoktól, így csak vörös forgatókönyv szerint kezdődött el az oktatás szeptember 14-én, azaz minden gyerek otthonról, online vesz részt az oktatásban.

A helyiek azonban más számadatokat tapasztaltak, és nem talál a saját listájuk a megyei közegészségügyi igazgatóságéval. Dávid Gyula, Mezőmadaras polgármestere úgy véli, van esély arra, hogy átkerüljenek legalább a sárga forgatókönyvbe, hiszen tudomásuk szerint most csak egy aktív eset van a településen, viszont ebben nem lehetnek biztosak, amíg nem érkezik meg a közegészségügyi igazgatóság összesítése, amely mérvadó ebből a szempontból.

Valószínűleg a hétvégén is kerültek le a listáról, de még nem jött meg az új statisztika. Tudomásunk szerint egy pozitív eset van jelenleg, de nem talál a mi listánk az ő listájukkal. Akárhogy számolom, nálunk összesen kilenc eset volt, a közegészségügyi igazgatóság listáján pedig 12. Pillanatnyilag egyről tudunk, de lehet, az ő listájukon három van

– részletezte a keszekusza helyzetet a település vezetője. Egyáltalán nem mindegy ez a szám, hiszen az aktív fertőzöttek számától függ az, hogy átkerül-e az iskola járványügyileg sárga vagy zöld forgatókönyvbe, vagy sem. Három fertőzöttnél kevesebb kell legyen ahhoz, hogy átkerüljenek a sárga forgatókönyvbe, amely szerint az óvodások, előkészítősök és egy-négy osztályosok, illetve a nyolcadikosok az iskolában, személyes jelenléttel tanulhatnak.

Táblagépre várva

Kovács László, a mezőmadarasi Pataky Ágotha Általános Iskola iskolaigazgatója éppen az online tanórája előtt számolt be nekünk arról, milyen kihívásokkal néztek szembe az elmúlt héten. Megtudtuk, ki ahogy tudott, úgy kapcsolódott be a tanulásba, sokan a szülők telefonjáról léptek be a Google Classroom nevű online oktatási platformba, amelyen az oktatás zajlik. Összesen 104 internetbérlettel ellátott táblagépet kértek a tanfelügyelőségtől a kormányprogram keretében, amelyek azonban még nem érkeztek meg. „A román tagozaton több a roma gyerek, és ott kevesebb a lehetőség is a csatlakozásra” – magyarázta az iskolaigazgató. Minden osztályban van két-három olyan diák, aki nem tudott csatlakozni, főként a kisebb osztályokból, a felsősök közül szinte mindenki tudott, összesen tizenhat nyolcadikosa van az intézménynek, ebből tizenkettő a magyar-, négy pedig a román tagozaton – tette hozzá Kovács László.

A tanegység igazgatója kiemelte, a körülmények ellenére próbálnak helytállni, és reméli, hogy minél hamarabb átkerülhetnek legalább a sárga forgatókönyv szerinti oktatási rendszerbe, hiszen főként az elemi osztályban a gyerekek nagyon igénylik a személyes jelenlétet.