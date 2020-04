Szünetel a tevékenység a készruhagyárban

Felfüggesztették a tevékenységet a külföldi megrendelők, ezért a székelyudvarhelyi gyárban is szünetel a munka • Fotó: Barabás Ákos

Teljes mértékben a külföldi piacnak dolgozik az Ikos-Conf Rt., két nagy németországi megrendelőjük pedig bejelentette: április 31-éig ők felfüggesztik a tevékenységet, így a székelyudvarhelyi készruhagyárnak is be kell zárni erre az időre – erősítette meg portálunknak Gyöngyössy Judit. A részvénytársaság vezérigazgatója hozzátette, leghamarabb május 4-én indulhatna újra az alapanyag-beszállítás, ezért az ő becslése szerint

május elején vagy közepén kezdődhetne meg a munka ismét a székelyudvarhelyi gyárban.

HIRDETÉS

„Egyszerűen nem volt más választásunk, mint leállni, hisz a megrendelők is leálltak a tevékenységgel. Nem kevésbé fontos szempont az is, hogy a gyárban kevésbé lettek volna biztonságban a dolgozók” – magyarázta. A készruhagyár vezetősége fontosnak tartja továbbá hangsúlyozni, a vállalat igénybe veszi az állami támogatást, az alkalmazottak az elkövetkező időszakban is megkapják bérüket. Az Ikos-Conf Rt. nincsen veszélyben, a tevékenység, a gyártás újraindul, amint a járványügyi helyzet ezt megengedi.