Szülőföldön magyarul: talán soha nem késett még ennyit az új igénylők kifizetése

Van, aki egyelőre hiába megy az OTP fiókjaihoz. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Bartha Rebeka édesanya például először nyújtotta be a Szülőföldön magyarul irodához a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatási igénylését immár óvodás korú kisfia után, de még semmilyen értesítést nem kapott. Az édesanyának eddig nem volt számlaszáma az OTP Banknál, így december elejéig nem is aggódott, tudta, hogy a kifizetések végén kerül sor rájuk, de

amikor még decemberben sem kapott semmilyen értesítést, aggódni kezdett.

Előbb az OTP Bank egyik fiókjánál érdeklődött ügyéről, ahonnan a Szülőföldön magyarul program irodájához irányították, aztán a csíkszeredai irodát több alkalommal telefonon kereste meg, s minden alkalommal türelemre intették. Rebekához hasonlóan sok pályázó aggódik, az ő ügyük miatt kerestük meg mi is a Szülőföldön magyarul program koordinátorát, Kovács-Ferenczi Noémit.

Megtudtuk, a Szülőföldön magyarul program oktatás-nevelési támogatásainak szokásos rendje, hogy az előző tanévre pályázott kifizetéseket az OTP Banknál aktív számlaszámmal rendelkező igénylők családnevének kezdőbetűje szerint ütemezik, és szeptembertől meg is kezdik a kifizetéseket. Ez idén is így történt, szeptember végén az A, B, C, D kezdőbetűkkel elkezdődött a támogatási összegek folyósítása, november végéig az U, V, W, Z kezdőbetűsek is megkapták pénzüket, november 23. környékén pedig az egyetemistáknak járó hallgatói támogatás kifizetése is megtörtént.

Probléma azok esetében fordulhat elő, akik nem rendelkeztek még számlával az OTP Banknál.

Nekik meg kell várniuk az értesítést a bankkártya átvételének helyéről és idejéről. Noha a tervek szerint november végén, december elején az új kártyával rendelkezők esetében is meg kellett volna történniük a kifizetéseknek, az érintettek egy része csütörtökig még értesítést sem kapott. A Szülőföldön magyarul program koordinátora elmondta, sajnos ez nem rajtuk múlik, ők is az OTP Banktól várják a listát, hogy az elsőkártyások hol és mikor vehetik fel bankkártyájukat.

„Az előző években legkésőbb decemberben megkaptuk ezt a listát, és tudtunk értesítést küldeni az érintetteknek, ez alkalommal késik ennek összeállítása.

Volt már olyan év, hogy januárra tolódtak az elsőkártyások kifizetései, de olyan még nem, hogy listánk se legyen ilyenkor.

Január közepe van, reméljük, a hónap végéig ez megtörténik” – fogalmazott Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor. Hozzátette, tudja, hogy aggódnak a pályázók, telefonálnak is hozzájuk folyamatosan, ők azonban továbbra is csak türelmet tudnak kérni az érintettektől, és azzal biztatni őket, hogy a kifizetések csupán késnek, de biztosan megkapják a pénzt.

Ezt erősítette meg Demeter Attila, az OTP Bank illetékese is lapunknak: akinek volt már számlaszáma a pénzintézetnél, az az ütemezés szerint kapta meg a támogatást, de az újkártyások számlanyitása folyamatban van. Demeter szerint egy új számítógépes program életbe léptetése miatt húzódtak el a számlanyitások, de ezek rövid időn belül már befejeződnek.

A Szülőföldön magyarul program oktatás-nevelési támogatásait legutóbb csaknem 146 ezren igényelték, közülük Kovács-Ferenczi Noémi szerint még mintegy hétezren várják az összeget, ami egy gyermek után 310 lej, a hallgatók számára pedig 40 lej.