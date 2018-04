Szükség esetén hétvégén is dolgoznának a hamarosan beinduló Gyervíznél

Jelenleg nem úgy haladnak a csőtörések javításával, ahogyan az elvárható lenne. Archív • Fotó: Gergely Imre

A lakosság az árak terén, illetve a szolgáltatás minőségét illetően az átállás utáni első időszakban nem fog semmilyen változást tapasztalni, de a későbbiekben már érzékelni fogják az emberek, hogy jobb kezekbe került a szolgáltatás.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere közölte, a törvények által előírt határidőket betartva, május 10-e után kerülnek napirendre a három érintett önkormányzat képviselő-testületeiben azok a határozattervezetek, amelyeknek eredményeként a Gyervíznek adják át a két közszolgáltatást. A társulás és az ehhez tartozó cég bejegyzése már megtörtént. Amint a szükséges tanácshatározatok megszületnek, indulhat az új vállalat működése, a személyzet alkalmazása.

Az elöljáró nem titkolta, egyáltalán nem elégedett azzal, ahogy a jelenlegi szolgáltató, a Go Rt. a hibaelhárításokat végzi. Sok panasz érkezik a lakosságtól ezzel kapcsolatban. Az alkalmazásoknál figyelembe fogják venni, hogy

egy olyan intervenciós egység létrehozása is cél, amely gyorsan és hatékonyan tud reagálni csőtörések és egyéb meghibásodások esetén, és ha szükséges, akkor hétvégén is dolgozik. Ez jelenleg nem mondható el.

A mostani, tavaszi időszakban az átlagosnál is több a panasz, egyszerre több helyen hibásodnak meg a több évtizedes vezetékek. A javítások pedig lassan haladnak.

Az új cég jó helyzetből indul azért is, mert a három társult önkormányzat hozzáadja a maga eszközparkját is, így egy jól felszerelt szolgáltató fogja végezni a tevékenységet. Az is egy lényeges szempont, hogy új, modern víztisztító állomást és szennyvíztelepet kell működtessen majd a Gyervíz.

A cég székhelye a Go Rt. telephelye lesz.

Gyergyószentmiklós önkormányzatának szándéka, hogy a csődbe jutott cég felszámolójától megvásárolja az ingatlant. Ezt már a korábbi hónapokban szerették volna kivitelezni, de a lépést több tényező is hátráltatta. Van más ajánlattevő is, aki szintén megvenné a telephelyet, és a szükséges anyagi fedezet előteremtése is akadozik. Az önkormányzat egy korábban felvett, de el nem használt hitelkeretből fizetné ki a szükséges összeget, de ezt a lépést a pénzügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia. Erre vár most a város.